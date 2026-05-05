Голодовка обвиняемого по делу Toplum TV стала причиной переноса судебного заседания

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвиняемый по делу Toplum TV Рамиль Бабаев заявил на заседании суда в Баку о резком ухудшении состояния на фоне продолжающейся голодовки. Бабаев объявил голодовку в знак протеста против насилия над заключенными СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые изначально были обвинены в контрабанде валюты, в январе были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане. На заседании 24 ноября обвиняемые потребовали вызова в суд главы Таможенного комитета Азербайджана, но суд отказался рассматривать это ходатайство. 5 января они выступили с отводом составу суда и назвали необоснованным включение данных об их зарубежных поездках в список доказательств.

На скамье подсудимых находятся учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. Последний - единственный из обвиняемых, кто находится на свободе под надзором полиции, все остальные заключены под стражу.

Процесс по делу Toplum TV в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился 4 мая. В начале заседания один из обвиняемых, член Института демократических инициатив Рамиль Бабаев выступил против продолжения судебного разбирательства, рассказал корреспонденту “Кавказского узла” активист, наблюдавший за процессом.

Бабаев указал на свое плохое самочувствие в результате пяти дней голодовки. В течение двух последних дней он отказался не только от пищи, но и от воды.

“Как рассказал Рамиль Бабаев, причиной его голодовки стал протест против бездействия руководства Бакинского СИЗО-1 в связи с применением пыток против заключенного со стороны замначальника учреждения Джавида Гюльалиева. Рамиль сказал, что стал свидетелем факта пыток и добивался встречи с начальником СИЗО Эльнуром Исмаиловым для начала расследования деятельности его заместителя и возбуждения уголовного дела. Однако, по словам Рамиля, начальник СИЗО не принял его. Вместо него Рамиля принял замначальника, на которого активист жаловался. Этот замначальника сказал Рамилю, что не он один избивает заключенных и потому, дескать, жалоба на него необоснованна”, – рассказал источник.

Бабаев также сообщил, что объявив голодовку, он просил перевести его в отдельную камеру и обеспечить медосмотр. Медработник осмотрел его только 4 мая перед приездом в суд.

“Рамиль сообщил, что ему померили кровяное давление и оно составило 100 на 40. Видимо давление так низко упало, потому что в последние два дня Рамиль, как он сам сказал, проводил уже сухую голодовку, отказавшись также от воды. Рамиль сказал, что он уже дважды его рвало кровью. Рамиля принудительно доставили в суд. Надзиратели ссылались на то, что есть указание судьи Азера Тагиева о том, что заключенного надо обязательно привезти в суд, если даже придется тащить его по полу. Однако судья сказал, что такого указания он не давал”, – рассказал также источник.

По его словам, Бабаев выглядел “более худым и бледным, чем на предыдущем заседании”.

“Адвокаты, указав на очевидность проблем со здоровьем у молодого человека, заявили, что недопустимо в такой ситуации продолжать слушания. Адвокат Зибейда Садыгова ходатайствовала о медицинском осмотре Рамиля Бабаева. Судья Азер Тагиев сначала заявил, что не располагает документом, подтверждающим голодовку обвиняемого, но по настоянию адвокатов и других обвиняемых он все же согласился отложить слушания. Рамиль же сказал, что только после того, как начальник СИЗО примет его, он будет продолжать голодовку с приемом воды. А главное его требование – принять меры с целью положить конец насилию со стороны замначальника СИЗО и наказать его”, – отметил источник.

Один из адвокатов, участвующих в процессе подтвердил информацию о том, что происходило на заседании 4 мая.

“Рамиль Бабаев выглядел изможденным. От несправедливости, с которой он столкнулся, ложности обвинений, у него нарушена нервная система. А теперь из-за голодовки, он вовсе подорвал свое здоровье”, – сказал юрист.

По словам защитника, судебный процесс находится на стадии исследования документов, после чего состоятся заключительные выступления сторон.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям сообщил корреспонденту “Кавказского узла”, что заседание по делу Toplum TV перенесено на 18 мая, не объяснив причин переноса. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев, получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана корреспонденту “Кавказского узла” не удалось.

“Кавказский узел” также писал, что ранее на угрозы применения силы и непристойное поведение замначальника Бакинского СИЗО-1 жаловались обвиняемые по делу Meydan TV журналистки Айтадж Тапдыг, Хаяла Агаева и Айсель Умудова.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Meydan TV, Abzas Media и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане". 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследования случаев коррупции.