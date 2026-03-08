×

Кавказский узел

02:11, 8 марта 2026

Правозащитники призвали освободить арестованных в Азербайджане журналисток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По случаю Международного дня женщин правозащитника организация привлекла внимание к тяжелому положению девяти арестованных в Азербайджане журналисток и призвала освободить их.

Как писал «Кавказский узел» в Азербайджане по делу Abzas Media к реальным срокам лишения свободы приговорены Севиндж Вагифгызы, Эльнара Гасымова и Наргиз Абсаламова. Также под следствием находятся и содержатся в СИЗО, арестованные по делу Meydan TV – Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Айсель Умудова и Хаяла Агаева, Фатима Мовламлы и Ульвия Али. 9 сентября апелляционный суд оставил в силе приговор.

28 января в центре Парижа, близ площади Республики, состоялась акция в защиту арестованных в Азербайджане журналистов, которая была организована международной организацией в защиту свободы прессы.   

В канун 8 марта всемирная организация в защиту представителей прессы обратила внимание на тяжелое положение заключенных в тюрьмы Азербайджана девяти женщин-журналисток, заключённых в тюрьмах Azerbaijan, включая трёх корреспонденток Meydan TV — азербайджанского медиа, базирующегося в Берлине. 

"Недавно они подверглись физическому и психологическому насилию, а также гендерным и сексуальным угрозам во время заключения. Эти злоупотребления не являются единичными случаями - они являются частью гендерной стратегии репрессий, направленной на унижение, запугивание и заставление молчать тех, кто ведёт расследования и публикует материалы", - говорится в заявлении организации.

В то время, когда 8 марта весь мир отмечает права женщин, женщинам-заключённым в азербайджанских тюрьмах дарят розы, однако для журналисток, сообщающих из-за решётки об угрозах изнасилования и сексистских унижениях, это кажется злой иронией, указывает правозащитная структура.

Она сообщает о случае, когда 18 февраля около десяти охранников, включая мужчин, ворвались в камеру трёх журналисток Meydan TV в Бакинском СИЗО, формально с целью «проверки». Они силой открыли дверь туалета, где находилась журналистка Айсель Умудова.

«Насилие, о котором журналистки Meydan TV сообщили две недели назад, является частью серии обвинений, задокументированных в последние месяцы. В письме, опубликованном в декабре 2025 года, Айсель Умудова сообщила, что во время её задержания и перевозки в центр содержания годом ранее она подверглась сексуальным домогательствам и жестокому обращению. В частности, она описала «нежелательные физические прикосновения», совершённые полицейским в автомобиле, что оставило у неё психологическую травму», - далее отмечено в заявлении.

Журналистка Ульвия Гулиева (Ульвия Али) также утверждает, что 6 мая 2025 года в полицейском участке её избили и угрожали изнасилованием, пытаясь шантажом заставить передать пароли от её электронных устройств, сказано в продолжение заявления правозащитной организации.

В Ленкоранском пенитенциарном комплексе на юге Азербайджана, куда были переведены несколько женщин-журналисток из Abzas Media, имеются достоверные данные о том, что директор учреждения 24 января 2026 года физически напал на одну из заключённых. На этом фоне семьи опасаются за безопасность заключённых журналисток, поскольку существуют серьёзные подозрения в безнаказанности внутри пенитенциарной системы, далее отмечается в заявлении международной организации.

В конце сентября 2025 года Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова были этапированы в пенитенциарный комплекс в селе Гурумба на юге Азербайджана, в 250 километрах от Баку. Журналистки и их близкие считают отправку в отдаленную колонию предвзятым решением, юристы указали на его неправомерность.

«Девять женщин в возрасте от середины двадцати до начала пятидесяти лет находятся в азербайджанских тюрьмах за свою работу журналистами. Замалчивание женщин-журналисток стало особым направлением и растущей тенденцией в Азербайджане на фоне продолжающегося давления на СМИ», - приводятся в заявлении слова азербайджанского правозащитника Субхана Гасанова.

В обществе, где патриархальные нормы уже ограничивают участие женщин в общественной жизни, использование сексистской клеветы, сексуальных угроз и насилия за решёткой направлено не только против отдельных людей, но и против самой идеи того, что женщины имеют место в расследовательской журналистике, считают авторы заявления.

Несмотря на заключение, некоторые из этих журналисток, такие как Севиндж Вагифгызы, продолжают документировать условия содержания и обращение с заключёнными в Азербайджане, превращая своё заключение в акт профессионального сопротивления.

В своём письме, описывающем инцидент 18 февраля, журналистки Meydan TV сообщили, что Хаяля Агаева получила видимые травмы правой руки и левого запястья во время столкновения. Заместитель директора СИЗО Джавид Гюльалиев, по их словам, поднял кулак в нескольких сантиметрах от лица Айтадж Тапдыг, угрожая ударить её. «Осмотрев трёх женщин сверху вниз похотливым взглядом, он якобы сказал: «Мое семя повсюду», что журналистки расценили как угрозу изнасилования.

Через два дня на судебном заседании судья отказал одному из их адвокатов в доступе к записям камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать произошедшее. «Когда заключение становится пространством сексуального запугивания и доминирования, оно превращается в оружие для того, чтобы заставить молчать тех, кто информирует общественность. Гендерный аспект этих злоупотреблений не случаен - это часть намеренной стратегии унижения и запугивания, призванной ударить этим журналисткам в самое сердце и послать пугающий сигнал всем женщинам, которые хотят заниматься расследованиями, журналистикой и говорить правду», - заявила представительница всемирной организации в защиту представителей прессы Жанн Кавалье.

Правозащитная организация призвала к немедленному и безусловному освобождению девяти женщин-журналисток, содержащихся в Азербайджане, к началу независимого и прозрачного расследования предполагаемого насилия и привлечению к ответственности всех виновных.

Азербайджан оказался в числе стран Европы с высоким уровнем уголовного преследования журналистов. Из 148 журналистов, содержавшихся в тюрьмах на конец 2025 года, 36 пришлись на Азербайджан, заявила 3 марта Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

