Главная   /   Лента новостей
16:17, 7 марта 2026

Пользователи соцсети усомнились в причастности Ирана к атаке на Нахичевань

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хоть президент Ирана и извинился перед соседними странами за атаки по их территории, удары БПЛа по Нахичевани вызывают вопросы, указали пользователи соцсети. Ряд из комментаторов высказали мнение, что в атаке могли быть заинтересованы противники Ирана, либо удары являются постановочными.

Как писал "Кавказский узел", из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Пользователи Facebook* высказали противоречивые мнения об ударах по территории НАР. Так, публикация о приведении армии Азербайджана в высшую степень готовности набрала к 16.17 мск 630 комментариев.

"Кто-то все ещё верит в то, что это отправил Иран" - спросил Fs SK.

"Ирану не выгодно бить по Азербайджану и в Азербайджане нет американских баз. Так что это чья-то игра", - считает  Sos Knyaz, отметив возможную заинтересованность Израиля.

"Складывается ощущение заранее написанного сценария. Использовать момент, когда Иран связан полномасштабной войной, для дополнительного информационного давления" - отметил Huseinof Huseinof.

"Этот теракт вызывает много вопросов не к Ирану, не к Израилю и не странам запада, а именно к самому Алиеву, считает Shah Murza. Он поинтересовался, где средства , которые тратились на закупку современных ПВО."В соседнем государство идёт война с ракетами, дронами и авиацией если есть этот ПВО тогда почему они не подключен? Почему простые граждане снимают момент когда дрон падает на аэропорт и падает рядом со школой, а у режима нет аудио и видео доказательства?" - спросил он, отметив, что удар по нахичевани - провокация в интересах Алиева. 

"Сами себя ударили, сами возмутились, потом обиделись, потом передумали, потом сами себя привели в боевую готовность" - согласилась Наталья Владек.

"Президент Ирана признал и извинился". - возразил Рашад Джафаров в комментариях к другой публикации..

Пользователь Максим Евсеев указал, что в азербайджанских СМи Очень много негатива к США и Израилю. "Почти все считают, что эти две страны давят на Алиева и в итоге продавят решение об участии Азербайджана в войне. При этом большинство сочувствуют Ирану", - указал он.

"Никакой войны между Азербайджаном и Ираном не будет. Тем более после извинений Пезешкиана", - выразила мнение Татьяна Рустамова.

Временный руководящий совет Ирана постановил не наносить новых ударов по странам Ближнего Востока, если с их территории не предпринимается атак. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает Mehr. Он принес извинения соседним странам, пострадавшим от атак.

Напомним, на фоне обострения отношений между Ираном и США Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения ударов по соседней стране, а Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости. Аналитики сочли прагматичной позицию Азербайджана по отношению к конфликту в Иране.

5 марта в результате атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности.

Атака беспилотников, по всей вероятности, была преднамеренной, однако Азербайджан на первом этапе ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, предположили аналитики в Баку. Замглавы МИД Ирана заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказкий узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".

