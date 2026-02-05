×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
14:36, 5 февраля 2026

Прокуратура Грузии начала расследование обязательств вывоза Алии Оздамировой в Чечню

Алия Оздамирова. Скриншот фото https://t.me/sksosorg/1612 (Кризисная группа СК SOS" признана иноагентом) от 13.11.25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитники потребовали от прокуратуры Грузии начать расследование в связи с принудительным вывозом Алии Оздамировой с территории Грузию в Россию и ее последующей смертью в Чечне. Ведомство начало расследование.

Как писал "Кавказский узел", 33-летнюю Алию Оздамирову, сбежавшую из Чечни из-за угроз родных, обманом или насильно вывезли из Грузии в республику 9 ноября 2025 года. 12 ноября состоялись похороны, по мнению знакомых девушки, она могла стать жертвой "убийства чести", сообщили правозащитники. Родственники, которым доверилась уроженка Чечни Алия Оздамирова, знали, что ей грозит опасность при возвращении домой, следует из переписки подруги Алии с ее родственницей. 

В ноябре, когда Алия находилась в Грузии, ей сообщили, что против нее заведено уголовное дело за "финансирование терроризма", и теперь она не сможет выехать из Грузии. 8 ноября девушка должна была улететь из Тбилиси с пересадкой в безопасную страну, но дядя из Баку, с которым Алия находилась на связи, убеждал ее отложить вылет. В день вылета в аэропорту Тбилиси Алию ждал тот самый дядя из Баку, пообещавший переправить ее в Дубай на следующий день. Правозащитники предупредили Алию, что это вероятная ловушка, но девушка заявила, что доверяет своему дяде и что тот всегда был на ее стороне.

Правозащитники подали заявление в Генеральную прокуратуру Грузии с требованием начать расследование по факту принудительного вывоза Алии Оздамировой с территории Грузию в Россию и ее последующей смерти, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS*.

В заявлении указывается, что Алию вывезли 9 ноября 2025 года, после чего убили. Перед тем, как покинуть Грузию, Алия находилась в гостинице Radisson вместе со своим дядей, который проживает в Азербайджане и, предположительно, также является гражданином Грузии.

Друзья и родственники Алии считают, что она была убита прежде всего из-за ее сексуальной ориентации. А в похищении и убийстве, помимо дяди, участвовали двоюродные и родные братья. 

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Грузинская прокуратура приняла заявление, по нему пока ведется расследование, говорится в сообщении.

Проблема семейного насилия в Чечне, Ингушетии и Дагестане охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые женщины до 30 лет, указали в 2023 году правозащитники команды Ad Rem. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь. В то же время беглянки с Кавказа на чужбине оказываются в уязвимом положении из-за сильной ностальгии, что заставляет их искать контакты с выходцами из регионов СКФО и создает опасность раскрыть убежище.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

