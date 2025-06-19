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18:58, 19 июня 2025

Миграционная служба Армении отказалась предоставить убежище активисту из России

Валерий Клименченко в Южном окружном военном суде. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер из Краснодарского края Валерий Клименченко, отбывший срок за оправдание терроризма, запросил политическое убежище в Армении, но Миграционная служба сочла, что его возвращение в Россию не несет рисков. Защита намерена обжаловать это решение. Также Клименченко потребовал от ФСБ снять финансовые ограничения.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2020 года к четырем годам и месяцу колонии был приговорен блогер из Краснодарского края Валерий Клименченко, обвиненный в оправдании теракта в архангельской ФСБ. В марте апелляционный военный суд оставил приговор без изменения.

Российский активист Валерий Клименченко, попросивший политическое убежище в Армении, подал в суд на ФСБ из-за ограничения финансовых прав вследствие уголовного преследования по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

"Это административный иск в отношении ФСБ и Росфинмониторинга в связи с наложенными в рамках ФЗ-115 на меня финансовыми ограничениями, действующими на территории стран Евразийского союза. Мое требования по иску — аннулирование моих данных в реестре террористов Росфинмониторинга и снятие финансовых ограничений, в частности, на продажу моего дома, которые нарушают мои гражданские права", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Для Клименченко, который покинул Россию в марте 2024 года, прибыв в Армению 4 марта, это очень важно в виду недавнего отказа Миграционной службы Армении в предоставлении политического убежища.

"Миграционная служба Республики Армения отказала мне в предоставлении политического убежища, ссылаясь на то, что риск политического преследования в России в отношении меня, якобы, отсутствует", - сообщил он.

Как следует из решения Миграционной службы Армении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в  своем ходатайстве о  предоставлении статуса беженца и убежища в Армении Клименченко  заявил, что с 2013 года занимался общественной деятельностью в Тбилисском районе Краснодарского края, что вызывало конфликты с местными властями. В 2018–2019 годах его неоднократно штрафовали за организацию несанкционированных мероприятий. В 2019 году его обвинили по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) за пост в "ВКонтакте", где он одобрительно высказался о Михаиле Жлобинском, совершившем самоподрыв в отделе ФСБ. Также добавлено обвинение по статье 319 УК РФ (оскорбление органов власти). В 2020 году он получил четыре года и один месяц лишения свободы, а после освобождения в 2023 году — восемь лет административного надзора, который он не выполнял.

Миграционная служба Армении заключила, что преследование Клименченко в России связано не с расой, религией, национальностью, политическими убеждениями или принадлежностью к социальной группе, а с законным уголовным преследованием за преступления. Его действия, включая пост о Жлобинском, не подпадают под основания для статуса беженца по Конвенции. Служба отметила, что после освобождения в 2023 году Клименченко жил в России до марта 2024 года без серьезных угроз, что снижает обоснованность его опасений преследования.

Однако Валерий Клименченко не согласен с решением и собирается обжаловать его. В беседе с корреспондентом «Кавказского узла» он изложил свои доводы против этого решения.

"Я не покинул Россию сразу после освобождения из мест лишения свободы не потому, что для меня не было опасности преследования со стороны силовиков при нахождении в России, но потому что в течении пяти месяцев у меня не было финансовой и логистической возможности, так как безопасный выезд из России предусматривает массу факторов, в частности, отсутствие проверки документов на пограничных КПП через систему ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Напомню, что имел место риск моего задержания в случае электронной проверки моих паспортных данных, поскольку, у меня имеется запрет на выезд из страны в связи с имеющимся административным надзором в отношении меня", - рассказал он, отметив, что после освобождения старался скрываться от силовиков и не попадать в объективы камер наружного видеонаблюдения, чтобы избежать нового преследования.

Кроме того, по словам Клименченко, почти сразу после своего освобождения из мест лишения свободы он продолжил заниматься оппозиционной политической деятельностью в интернете, выступая против Владимира Путина. "С учётом того, что, согласно решению судов первой и второй инстанций, в течении двух лет мне запрещается администрировать интернет-страницы, а также учитывая репрессивную правовую систему в России, у меня могли возникнуть реальные проблемы в рамках российского уголовного законодательства, как минимум, за неисполнение приговора суда. Кроме того, в настоящий момент от моих родственников мне стало известно, что я объявлен в Федеральный розыск за неисполнение административного надзора. Все эти риски не были учтены в решении Миграционной службы Республики Армения», - сказал он.

После выхода на свободу он продолжил делиться своим мнением о происходящем, но не под своим ником.

"После своего освобождения я находился на территории России в течении пяти месяцев. За это время я публиковал свои высказывания на своей личной странице во «ВКонтакте» под ником «Марк Городничий», которая недоступна для просмотра на территории РФ по решению Генпрокуратуры (доступна с VPN) (на 18.58 мск страница Городничего без VPN этой соцсети недоступна из-за блокировки - прим. "Каказского узла"). Однако, все, кто был знаком со мной, как доброжелатели, так и недруги, знали, что «Марк Городничий» — это я. Потому конспирации никакой не было в этом плане, чего нельзя сказать о защите моего интернет-соединения на тот период. Моя эвакуация и дальнейшее размещение в Ереване планировались в течении трёх месяцев. Логистикой занимался не я. В этом плане есть такие вещи, о которых говорить я не могу, в силу безопасности других людей. 1 марта я покинул территорию России. 4 марта я прибыл в Армению. Это всё, что могу сказать по данному вопросу. В Армении меня встретили радушно: местные гуманитарные организации помогли с размещением. Фактически, в течении первых полугода моего нахождения они предоставляли мне жильё", - указал он.

По его словам, миграционная служба Армении также не учитывает и тот факт, что он уже подвергался репрессиям в России на протяжении более четырех лет и, само по себе, его пребывание на территории России с учётом его политической позиции, является опасным не только для свободы, но и для здоровья и даже жизни.

"В системе российского правосудия распространены пытки, о чём свидетельствуют публичные доклады различных независимых правозащитных организаций, таких, как Центр защиты прав человека «Мемориал»*, «ОВД-Инфо»*, «Первый отдел»* и другие. Соответственно, ничего не препятствовало бы силовикам подвергнуть меня политическим репрессиям в очередной раз, но уже на более длительный срок в связи с рецидивом, если бы я не скрывался от них и, впоследствии, не уехал из страны. Кроме того, различные независимые СМИ писали о политических репрессиях в отношении меня, о чём я, также, сообщил в Миграционную службу Армении с предоставлением ссылок на соответствующие интернет-ресурсы», - отметил он.

Кроме этого в России ему грозит преследование из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Помимо этого Миграционная служба Армении не учитывает, что в России был принят закон о запрете ЛГБТ**. Фактически, сам этот запрет уже ставит меня под угрозу преследования, поскольку я являюсь ЛГБТ**-персоной. Действие данного закона ориентировано на репрессии в отношении определённых социальных групп, объединённых по гендерным признакам и признакам сексуальной ориентации. На данный момент российская судебная практика насчитывает несколько случаев принятия решения о лишении граждан свободы на основании их принадлежности к ЛГБТ**-сообществу, что создаёт не меньшую угрозу для меня при нахождении в России. Разумеется, я буду обжаловать это решение в суде вместе со своим адвокатом в двухмесячный срок", - рассказал Валерий Клименченко.

Отказ миграционной службы будет обжалован в установленном законом сроке, сообщил адвокат Клименченко Самсон.

"Решение Миграционной службы Армении об отказе в предоставлении убежища мы собираемся обжаловать в ближайшее время. Закон дает на обжалование срок до трех месяцев. Мы не согласны с отказом и оспорим его", - сказал он корреспонденту «Кавказскому узлу».

По его словам, обжалования подобных решений часто дают положительный результат.

«В нашей практике были случаи, когда Миграционная служба отказывала в предоставлении убежища, мы оспаривали и добивались изменения этого решения. Так что положительный опыт уже есть. Надеемся, что и в этом случае нам удастся зафиксировать хороший результат», - отметил он.

Правозащитник Артур Сакунц также полагает, что после обжалования Миграционная служба изменит свое решение.

"В этом деле есть достаточно оснований полагать, что ему грозит реальная опасность при возвращении в Россию. Миграционной службе следует еще раз изучить все доказательства, после чего будет понимание, что гражданин России будет в опасности в своей же стране. Поэтому я думаю, что просьб" о предоставлении политического убежища стоит удовлетворить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, пока нет точных данных о количестве россиян, которые запросили убежище в Армении со ссылкой на политическое преследование.

«Но после начала <специальной военной операции>, число резко увеличилось. Но над статистикой идут работы. Думаю, в скором времени перед нами будет определенная картина. Но в основном обращения за убежищем удовлетворяются, когда есть очевидные факты преследования в РФ из-за политической позиции", - отметил правозащитник. 

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** ЛГБТ-движение признано в России экстремистским.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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