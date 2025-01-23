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13:29, 23 января 2025

Подросток с семьей депортирован в Армению после поножовщины в Краснодаре

Cотрудник силовых структур. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики депортировали в Армению 14-летнего подростка и его семью после того, как он в Краснодаре совершил нападение с ножом на сверстников в школе.

Как информировал "Кавказский узел", ранее армянские правозащитники отметили, что решение о депортации семьи подростка, осужденного за нападение в краснодарской школе, является внутренним делом России, армянская дипмиссия вправе отслеживать нарушения прав человека, но не вмешиваться в процесс.

Подросток, совершивший нападение с ножом на сверстников в краснодарской школе, выдворен в Армению вместе с родителями, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу МВД по Краснодарскому краю.

"Подлежащие выдворению граждане были препровождены сотрудниками органа принудительного исполнения Российской Федерации до пункта пограничного контроля в городе Минеральные Воды и отправлены авиарейсом в Армению", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, 6 декабря в краснодарской школе произошла поножовщина. Три подростка получили ножевые ранения, всего пострадало пять человек. Семья подростка, напавшего с ножом на сверстников, оказалась под угрозой депортации в Армению за миграционное нарушение. 14-летний подросток был обвинен в хулиганстве. Суд оштрафовал его.

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Автор: "Кавказский узел"

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