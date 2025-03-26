Спортсмен из Краснодара публично раскаялся за оскорбления силовиков в стриме

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Пауэрлифтер Владимир Иванян, задержанный после нецензурного высказывания о сотрудниках ФСБ в стриме на своем YouTube-канале, принес силовикам извинения и заявил, что "будет служить с оружием в руках на СВО".

О проверке "по факту оскорбления человеческого достоинства и дискредитации ВС РФ” утром 25 марта сообщила краснодарская полиция.

По сообщению МВД, оскорбления и дискредитация армии были обнаружены в интернете, после чего полицейские установили личность автора высказываний, "35-летнего местного жителя". Ему грозит административное наказание по двум статьям, говорится в публикации официального Telegram-канала ведомства.

В сообщении приведен скриншот публикации о высказываниях чемпиона мира по жиму лежа с ником "Золотой 123" в YouTube. Канал с таким названием имеет более 9,6 тысячи подписчиков. "Я Владимир Ванян, чемпион мира по жиму штанги лежа", - указано в описании канала.

Согласно записям, которые распространили краснодарские Telegram-каналы, спортсмен вел стрим на YouTube, вероятно в нетрезвом состоянии, и в ходе этого стрима нецензурно высказался о сотрудниках ФСБ и участниках военных действий на Украине. Среди других высказываний штангиста приводятся провокационные слова о Краснодаре и Армении.

Вечером 25 мая Telegram-канал "Типичный Апшеронск" опубликовал видео с задержанием спортсмена и его последующими извинениями. На кадрах силовики жестко задерживают мужчину при выходе из автомобиля, валят его на землю и наносят удары ногами, спрашивая его фамилию и имя. Мужчина, прижатый к земле, называет фамилию "Иванян" и имя "Владимир". В ответ на требование назвать домашний адрес он произносит слова: "Мне плохо".

В видео с извинениями задержанный представляется как "Владимир Иванян, 1989 года рождения". "Приношу искренние извинения сотрудникам ФСБ за неадекватное поведение на своем стриме на YouTube. Прошу прощения искренне у военнослужащих СВО. Готов принять… защищать Россию с оружием на руках. Простите, больше такого не повторится. Люблю Россию, готов служить России, простите. Поэтому сбрили бороду, привели себя в порядок, будем служить с оружием в руках на СВО", - говорит Иванян.

На видео с извинениями лицо спортсмена выбрито, хотя на стриме и на фотографии профиля в YouTube он был с густой бородой. По состоянию на 01.20 мск сегодня все собственные видео с YouTube-канала Иваняна удалены, а видео с его извинениями загружено под названием "Мой последний стрим".

Sport Baza отмечает, что Telegram-канал спортсмена был переименован в "Слава роду русскому", все публикации из него также удалены. Вместо аватара в Telegram-канале Иваняна теперь установлено изображение с литерой Z.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что стендапер из Ейска Артемий Останин во время допроса извинился за свою шутку об инвалиде без ног. Против Останина возбудили уголовное дело, так как следствие увидело в его словах оскорбление участника спецоперации, хотя сам Останин утверждает, что шутил про простого попрошайку.

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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