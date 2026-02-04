ФСБ рапортовала о предотвращении теракта в колонии на Кубани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Краснодарском крае пресечена попытка террористического акта в исправительном учреждении. По версии силовиков, осужденный планировал вооруженное нападение на сотрудников администрации и поджог.
О предотвращении теракта в исправительной колонии на Кубани, где осужденный планировал убить сотрудников ФСИН, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ России.
"Предотвращен террористический акт в одном из исправительных учреждений Краснодарского края, планировавшийся выходцем из Центрально-Азиатского региона, 1980 года рождения. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый, отбывая наказание в указанном пенитенциарном учреждении, планировал осуществить террористический акт путем убийства сотрудников исправительной колонии", - говорится в сообщении ведомства.
Подозреваемый задержан при попытке совершения теракта, пострадавших нет. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта .
ФСБ России распространило видео задержания подозреваемого, который признался, что хотел устроить пожар и убить сотрудников с помощью самодельных ножей, сообщает ТАСС.
"Хотел клуб сжечь, потом хотел администрацию убить", - сказал он после задержания. По его словам, бензин он слил из тары, ацетон взял в швейном цехе, там же переделал ножи для совершения поджога и убийства, уточнило агентство.
"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2025 года ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в колонии Ростовской области. По версии силовиков, подозреваемые, отбывая наказание, собирались захватить заложников из числа сотрудников колонии и поджечь здания.
