Три бойца из Астраханской области убиты в военной операции

Кайрат Карачекеев, Борис Калиев и Махамбет Айталиев из Камызякского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 688 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 685 бойцов из Астраханской области.

В Камызякском районе переданы награды близким трех бойцов, убитых в военной операции, сообщила в своем телеграм-канале районная администрация. "Государственных наград удостоены камызякские военнослужащие Карачекеев Кайрат, Калиев Борис, Айталиев Махамбет", - говорится в публикации.

Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России Не менее 4213 бойцов из СКФО и 4344 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

Кайрат Карачекеев из села Семибугры отправился в зону боевых действий в 2023 году и служил в звании рядового, он был убит в январе 2025 года.

Борис Калиев - ветеран органов внутренних дел, бывший сотрудник уголовного розыска, в зону военной операции "ушел добровольцем", говорится в сообщении.

Махамбет Айталиев служил в должности стрелка стрелкового батальона и погиб в апреле 2025 года, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 688 бойцов из Астраханской области.

Ранее о смерти бойца из Камызякского района стало известно 6 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Хайрат Жангалиев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.