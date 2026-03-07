Сотрудники азербайджанских дипмиссий эвакуированы из Ирана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджан эвакуированы сотрудники посольства в Тегеране и генконсульства в Тебризе.

Как писал "Кавказский узел", из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Сотрудники азербайджанского посольства в Тегеране эвакуированы из Ирана, они прибыли в Азербайджан через пограничный пункт пропуска "Астара", сообщает сегодня Trend.

Кроме того, завершена эвакуация сотрудников генконсульства Азербайджана в Тебризе, сообщил агентству AПA руководитель пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

Вчера, 6 марта, министр иностранных дел заявил, что даны поручения по эвакуации сотрудников посольства в Тегеране и генконсульства в Тебризе, пишет агентство.

27 января 2023 года было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Погиб начальник службы безопасности, еще двое охранников получили ранения. После инцидента Азербайджан приостановил деятельность посольства и эвакуировал сотрудников, но генконсульство в Тебризе продолжило работу. В июле 2024 года посольство в Тегеране возобновило работу.

Напомним, на фоне обострения отношений между Ираном и США Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения ударов по соседней стране, а Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости. Аналитики сочли прагматичной позицию Азербайджана по отношению к конфликту в Иране.

5 марта в результате атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности.

Атака беспилотников, по всей вероятности, была преднамеренной, однако Азербайджан на первом этапе ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, предположили аналитики в Баку. Замглавы МИД Ирана заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказкий узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".