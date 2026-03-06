×

22:25, 6 марта 2026

Баку обвинил Иран в подготовке терактов на территории Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Служба госбезопасности Азербайджана отчиталась о предотвращении на территории страны ряда терактов, подготовленных иранскими спецслужбами. Целями атак названы нефтепровод Баку - Джейхан и посольство Израиля в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта в ходе атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Глава МИД Азербайджана потребовал объяснений от Ирана, а парламентарий призвала соседнюю страну к извинениям за атаку беспилотников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности. 

Атака беспилотников на Нахичеванскую автономную республику, по всей вероятности, была преднамеренной, однако Азербайджан на первом этапе ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, предположили аналитики в Баку. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану.

Служба государственной безопасности Азербайджана распространила информацию о предотвращении на территории страны нескольких терактов, подготовленных иранскими спецслужбами. По данным ведомства, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) планировал атаки на нефтепровод Баку - Джейхан, на израильское посольство в Азербайджане и синагогу “Ашкенази”. Также среди целей терактов был один из руководителей религиозной общины горских евреев. 

Для совершения терактов на территорию Азербайджана были переданы несколько взрывных устройств, которые уже обнаружены и обезврежены. “В контейнере, размещенном вблизи поселка Шихов Сабаильского района, было обнаружено 7 килограммов 730 граммов взрывчатого вещества типа C-4”, - передает Report со ссылкой на репортаж государственного телеканала AzTV.

Еще два дистанционно управляемых взрывных устройства с тем же типом взрывчатки “были спрятаны в разных местах”. Кроме того, в Гарадагском районе была обнаружена бомба массой 1280 граммов с радиусом поражения 250–300 метров.

Организатором теракта, как утверждает ведомство, стал офицер разведывательной структуры КСИР в звании полковника. Азербайджан объявил в розыск еще четверых граждан Ирана по подозрению в причастности к терактам. 

Кроме того, под стражей в связи с делом о подготовке терактов находятся не менее семи граждан Азербайджана. Тархан Гулиев, который, по версии СГБ, участвовал в доставке взрывных устройств в страну, а также Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев и Рашад Рустамов уже приговорены к 6,5 годам лишения свободы. 

Нармина Шабанова и Наиб Исмиев арестованы за подготовку покушения на жизнь общественного деятеля, а Эльвин Ахмедов - по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, отмечает со ссылкой на СГБ Minval.

