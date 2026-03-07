Посол в Москве озвучил позицию Азербайджана по атаке БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Позиция Баку в ответ на атаки БПЛА на Нахичевань включает в себя политические, дипломатические и военные меры, об этом заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта в ходе атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Глава МИД Азербайджана потребовал объяснений от Ирана, а парламентарий призвала соседнюю страну к извинениям за атаку беспилотников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности. Вечером 6 марта СГБ Азербайджана отчиталась о предотвращении ряда терактов, которые, как утверждается, подготовлены иранскими спецслужбами. Целями атак названы нефтепровод Баку - Джейхан и посольство Израиля в Азербайджане.

Атака беспилотников на Нахичеванскую автономную республику, по всей вероятности, была преднамеренной, однако Азербайджан на первом этапе ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, предположили аналитики в Баку. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану.

Посол Азербайджана в Российской Федерации Рахман Мустафаев заявил, что позиция Баку в ответ на инцидент в Нахичевани включает в себя "политические, дипломатические и военные меры", пишут сегодня "Известия".

По словам Мустафаева, Баку считает произошедшее "ничем не оправданным террористическим актом против страны". И, по его словам, прежде всего иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести свои извинения и привлечь к уголовной ответственности лица, "совершившие этот террористический акт".

Посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу в интервью Baku TV уклонился от ответов на вопросы про атаку БПЛА. По его словам, он не является военным и воздерживается от комментариев по военным и технических вопросам. "Когда между двумя странами возникает проблема, я стараюсь решить ее в кратчайшие сроки", - приводит его слова издание.

Журналист Туран Ибрагимов заявил, что, согласно информации, распространенной министерством обороны Азербайджана, атака была нанесены дронами Arash-2. Демирчилу ответил, что по информации, полученной им от азербайджанской же стороны, это были дроны Shahed.

Также посол заявил, что Иран официально заявляет, что все его действия носят оборонительный характер. "Эти атаки не направлены против национального суверенитета или территориальной целостности других государств. Удары наносились только по военным базам. Хочу сказать, что если бы нападение на Иран не произошло, страна, естественно, не наносила бы ответных ударов в целях самообороны. Если военная агрессия против Ирана прекратится, Иран также остановит свои удары", - добавил посол.

Что касается последствий, то, по словам Демирчилу, на основе полученных данных будут приняты соответствующие решения и проведена необходимая работа.