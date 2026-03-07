Мехрализаде в кассационной жалобе попросил оправдательного приговора

Верховный суд Азербайджана начал рассматривать кассационную жалобу на приговор экономисту Фариду Мехрализаде, осужденному по делу интернет-издания Abzas Media. Осужденный и защита заявили о его невиновности и призвали отменить приговор.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2025 года суд в Баку признал сотрудников интернет-издания Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде приговорены к девяти годам лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова – к восьми, а Мохаммед Кекалов – к семи. Апелляционный суд утвердил приговор.

Все подсудимые отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. Кому были посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Осужденный в Азербайджане журналист Мехрализаде удостоен премии Национального пресс-клуба США Отбывающий срок в азербайджанской тюрьме журналист Фарид Мехрализаде награжден премией Джона Обюшона за свободу прессы 2025 года. Американский конгрессмен Джеймс Макговерн призвал освободить Мехрализаде и снять обвинения с его супруги, активистки Наргиз Мухтаровой.

6 марта в Верховном суде Азербайджана прошло заседание по кассационной жалобе Фарида Мехрализаде. Адвокаты осужденного Джавад Джавадов и Халид Гусейнов заявили в суде, что нет доказательств совершения им уголовного преступления. Они попросили оправдать Мехрализаде и закрыть уголовное дело, сообщает Meydan TV.

Сам Фарид Мехрализаде также заявил суду, что отвергает обвинения и просит закрыть дело на основании оправдательного приговора.

Защита обратила внимание суда на то, что в материалах дела отсутствуют факты, доказывающие сотрудничество Фарида Мехрализаде с Abzas Media. По словам адвокатов, он всего лишь дважды давал интервью этому изданию в качестве эксперта по экономическим вопросам и никогда не получал за это деньги.

Они также напомнили, что Мехрализаде работал в банковском секторе и получал "довольно высокую зарплату".

В свою очередь осужденный отметил, что не занимался политической деятельностью, а лишь готовил аналитические статьи по экономическим темам.

Следующее заседание намечено на 13 марта. Ожидается, что на нем выступят представитель Государственной налоговой службы и прокурор, пишет издание.

Напомним, в суде было доказано, что Мехрализаде не имел отношения к Abzas Media, указал ранее адвокат Джавад Джавадов. Это, по его словам, было подтверждено показаниями других обвиняемых, а также свидетелей. "Единственным "доказательством" следствия стало то, что по случайному совпадению Фарид Мехрализаде одновременно с некоторыми другими обвиняемыми находился на одном из международных мероприятий за рубежом, а также использование им, как и другими обвиняемыми, мессенджера Signal", - сказал Джавадов.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.