×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:22, 7 марта 2026

Мехрализаде в кассационной жалобе попросил оправдательного приговора

Фарид Мехрализаде. Фото: https://yenixeber.az/ferid-mehralizade-saxlanilib-din-den-aciqlama-114522

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Азербайджана начал рассматривать кассационную жалобу на приговор экономисту Фариду Мехрализаде, осужденному по делу интернет-издания Abzas Media. Осужденный и защита заявили о его невиновности и призвали отменить приговор.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2025 года суд в Баку признал сотрудников интернет-издания Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде приговорены к девяти годам лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова – к восьми, а Мохаммед Кекалов – к семи. Апелляционный суд утвердил приговор.

Все подсудимые отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. Кому были посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Фарид Мехрализаде. Фото: Parvana Bayramova (VOA) https://en.wikipedia.org/
13:58 03.11.2025
Осужденный в Азербайджане журналист Мехрализаде удостоен премии Национального пресс-клуба США
Отбывающий срок в азербайджанской тюрьме журналист Фарид Мехрализаде награжден премией Джона Обюшона за свободу прессы 2025 года. Американский конгрессмен Джеймс Макговерн призвал освободить Мехрализаде и снять обвинения с его супруги, активистки Наргиз Мухтаровой.

6 марта в Верховном суде Азербайджана прошло заседание по кассационной жалобе Фарида Мехрализаде. Адвокаты осужденного Джавад Джавадов и Халид Гусейнов заявили в суде, что нет доказательств совершения им уголовного преступления. Они попросили оправдать Мехрализаде и закрыть уголовное дело, сообщает Meydan TV.

Сам Фарид Мехрализаде также заявил суду, что отвергает обвинения и просит закрыть дело на основании оправдательного приговора.

Защита обратила внимание суда на то, что в материалах дела отсутствуют факты, доказывающие сотрудничество Фарида Мехрализаде с Abzas Media. По словам адвокатов, он всего лишь дважды давал интервью этому изданию в качестве эксперта по экономическим вопросам и никогда не получал за это деньги.

Фарид Мехрализаде. Фото: https://accentnews.ge/ru/article/114841-azerbaidzhanskii-ekonomist-pokhishchen-i-zaderzhan-po Дело Мехрализаде вписалось в тренд преследования критиков властей Азербайджана

Они также напомнили, что Мехрализаде работал в банковском секторе и получал "довольно высокую зарплату".

В свою очередь осужденный отметил, что не занимался политической деятельностью, а лишь готовил аналитические статьи по экономическим темам.

Следующее заседание намечено на 13 марта. Ожидается, что на нем выступят представитель Государственной налоговой службы и прокурор, пишет издание.

Напомним, в суде было доказано, что Мехрализаде не имел отношения к Abzas Media, указал ранее адвокат Джавад Джавадов. Это, по его словам, было подтверждено показаниями других обвиняемых, а также свидетелей. "Единственным "доказательством" следствия стало то, что по случайному совпадению Фарид Мехрализаде одновременно с некоторыми другими обвиняемыми находился на одном из международных мероприятий за рубежом, а также использование им, как и другими обвиняемыми, мессенджера Signal", - сказал Джавадов. 

Логотип Meydan TV. Скриншот от 06.12.24 из YouTube-канала Meydan TV, https://www.youtube.com/post/Ugkxu-nGzh1UQS3CAcwtbhniF-4elEo9ImOr Задержания в Meydan TV стали новым витком репрессий против журналистов

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
05:30, 7 марта 2026
Посол в Москве озвучил позицию Азербайджана по атаке БПЛА
Азербайджанские полицейские и гражданин Ирана. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:25, 6 марта 2026
Баку обвинил Иран в подготовке терактов на территории Азербайджана
Большегрузы стоят на дороге. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:52, 6 марта 2026
Простой в Иране дагестанских дальнобойщиков вызван закрытием Азербайджаном границы
Кадр видеообращения дагестанских водителей. 6 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/KhadulaevShamil/15097
12:38, 6 марта 2026
Дагестанские водители пожаловались на проблемы с выездом из Ирана
Стоп-кадр возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в Агдам 5 марта. Фото: Report / https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-gorod-agdam-pereselilis-eshe-90-semej#gallery_2714bba297d34060ce58de3dddba0760-1
06:52, 6 марта 2026
90 азербайджанских семей возвращены в Агдам
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Последние записи в блогах
Фото
08:35, 7 марта 2026
Ветер с Апшерона
Если не КСИР ударил, то кто?
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
7
Трилогия видеохроники Арцаха
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Артемий Останин. Скриншот фото RusNews https://t.me/rusnews/80666.
06 марта 2026, 20:58
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Артемию Останину

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: www.donland.ru
06 марта 2026, 18:08
Пятеро заключенных из Кабардино-Балкарии осуждены по делу о тюремном джамаате

Зарифа Саутиева. Фото: ФортангаОрг https://fortanga.org/2021/11/zarifa-sautieva-rasskazala-v-sude-o-tyazhelyh-bytovyh-usloviyah-v-sizo/
06 марта 2026, 14:57
Зарифе Саутиевой запрещено уезжать из России

Артемий Останин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
06 марта 2026, 14:01
Прокуратура потребовала ужесточить наказание Останину

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше