282 гражданина России эвакуированы из Ирана через Азербайджан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 1790 человек эвакуированы из Ирана через азербайджанский пропускной пункт, среди них 282 гражданина России.

Как писал "Кавказский узел", из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля. В Азербайджан эвакуированы сотрудники посольства в Тегеране и генконсульства в Тебризе. Эвакуация иностранцев ведется через ППП "Астара".

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

С начала военных операций США и Израиля против Ирана через территорию Азербайджана были эвакуированы 1 797 человек - граждане 66 стран, сообщило сегодня Report.

С 28 февраля до 10:00 7 марта границу пересекли 297 граждан Азербайджана, 487 - Китая, 282 - России, 173 - Таджикистана, 118 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, 20 - Испании, 18 - Саудовской Аравии, 21 - Ирана, 16 - Франции, 13 - Грузии, по 10 граждан Болгарии и Конго, по 8 - Бразилии, Великобритании, по 7 - Беларуси и Узбекистана.

Также границу пересекли по 6 граждан ОАЭ, Словакии и Канады, по 5 - Сербии, Нигерии, Казахстана, Афганистана и Чехии, по 4 - Бахрейна, Иордании, Швейцарии, Шри-Ланки, Японии, Украины, Турции, Венгрии, Бельгии и Кувейта.

Помимо этого, были эвакуированы по 3 гражданина Катара, Бангладеш, Мексики, Филиппин, Финляндии, Румынии и Хорватии, по 2 - Непала, Ливана, Кыргызстана, Йемена, Судана, Индии и Кипра, а также по одному гражданину Польши, Австралии, Туниса, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Мьянмы, Мальдивских островов, Кубы, Южной Африки, Швеции, Германии и Ватикана, говорится в публикации.