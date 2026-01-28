×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
13:59, 28 января 2026

Акция в защиту арестованных в Азербайджане журналистов прошла в Париже

Участники акции в защиту арестованных в Азербайджане журналистов. Париж, 28 января 2026 г. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" участником акции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Париже сегодня состоялась акция протеста против преследования в Азербайджане независимых журналистов. Акция проводилась по случаю 800 дней лишения свободы журналистки Севиндж Вагифгызы.

Как писал "Кавказский узел", осенью главред Abzas Media Севиндж Вагифгызы была номинирована на премию "Свобода прессы" (Free Press Awards), которую вручает авторитетная международная организация в защиту журналистов. Оргкомитет премии указал, что Севиндж Вагифгызы "остается непоколебимым голосом свободных СМИ в Азербайджане", так как продолжает работать в заключении. Премию в номинации "Приз за мужество" от имени Вагифгызы приняла руководитель издания.

20 июня семь сотрудников интернет-издания Abzas Media (директор Ульви Гасанли, главред Севиндж Вагифгызы, а также Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы, Фарид Мехрализаде и Эльнара Гасымова) были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. 9 сентября апелляционный суд оставил в силе приговор.

28 января в центре Парижа, близ площади Республики, состоялась акция в защиту арестованных в Азербайджане журналистов, которая была организована международной организацией в защиту свободы прессы.   

Контейнер, символизирующий тюремную камеру Вагифгызы. 28 января 2026 г. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" одним из участников акцииКак рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из азербайджанских журналисток, проживающая в Европе, участники акции развернули плакат с лозунгом на французском языке: "Войдите в тюремную камеру, где Севиндж Вагифгызы и другие журналисты в Азербайджане" уже находятся в заключении". Протестующие доставили на место акции контейнер, символизирующий тюремную камеру Вагифгызы. В контейнер с грязным полом были помещены койка и посуда с водой и похлебкой, а на стенах изображены насекомые, что, по замыслу организаторов акции, символизирует тяжелые условия содержания азербайджанских журналистов в тюрьмах.

"Мы собрались, чтобы  привлечь внимание к преследованиям журналистов подавлению свободы слова в Азербайджане, а также содержанию арестованных журналистов в нечеловеческих условиях. Севиндж Вагифгызы уже 800-й день находится под стражей. Всего в тюрьмах Азербайджана томятся около 30 журналистов. Мы требуем свободы для них. Наша цель - добиться максимальной видимости и привлечь внимание международной общественности к проблеме преследования журналистов в Азербайджане, а также потребовать освобождения сотрудников Abzas Media и других заключенных журналистов в Азербайджане", - сказала одна из организаторов акции. 

В конце сентября 2025 года Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова были этапированы в пенитенциарный комплекс в селе Гурумба на юге Азербайджана, в 250 километрах от Баку. Журналистки и их близкие считают отправку в отдаленную колонию предвзятым решением, юристы указали на его неправомерность.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

