Севиндж Вагифгызы номинирована на международную премию для журналистов

Главный редактор азербайджанского издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы, которая находится в заключении, номинирована на премию "Свобода прессы" международной организации в защиту журналистов.

Как писал "Кавказский узел", журналистки Abzas Media Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова в конце сентября были этапированы в пенитенциарный комплекс в селе Гурумба на юге Азербайджана, в 250 километрах от Баку. Журналистки и их близкие считают заключение осужденных в отдаленную колонию предвзятым решением, юристы указали на его неправомерность. Мать и сестра Вагифгызы 18 октября подверглись грубому обращению со стороны надзирателей Ленкоранского пенитенциарного комплекса, жесткий досмотр им организовали после переданных сообщений о нарушении прав заключенных.

20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. 9 сентября апелляционный суд оставил в силе приговор.

На премию "Свобода прессы" (Free Press Awards), которую вручает авторитетная международная организация в защиту журналистов, Вагифгызы выдвинута в номинации "Приз за мужество". Оргкомитет премии указал, что Севиндж Вагифгызы "остается непоколебимым голосом свободных СМИ в Азербайджане, бросая вызов страху", так как продолжает работать в заключении.

Журналистка подвергается в колонии дополнительным формам давления из-за того, что отказывается прекратить работу: так, летом руководитель учреждения, где содержалась Севиндж Вагифгызы, требовал от нее прекратить публикации о нарушениях прав человека с угрозой лишить ее доступа к вентилятору в условиях экстремальной жары. Перевод журналистки в отдаленную от столицы тюрьму коллеги Вагифгызы называют новой формой давления, так как это сильно затруднило для нее встречи с членами семьи и адвокатами.

"Ее преданность делу, ее решимость перед лицом давления и ее упрямое нежелание молчать перед лицом несправедливости олицетворяют достоинство и надежду", - говорится в заявлении оргкомитета премии. Церемония вручения премии "Свобода прессы", на которую в этом году номинированы 29 представителей медиа из 18 стран, состоится 15 ноября в Париже.

Адвокат Вагифгызы Эльчин Садыгов сообщил, что защита сейчас готовит кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана на приговор журналистке. Севиндж Вагифгызы сохраняет бодрость духа и полна решимости продолжать свою журналистскую деятельность, заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Семь сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы, Фарид Мехрализаде и Эльнара Гасымова) осуждены по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".