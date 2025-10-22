×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:29, 22 октября 2025

Севиндж Вагифгызы номинирована на международную премию для журналистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главный редактор азербайджанского издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы, которая находится в заключении, номинирована на премию "Свобода прессы" международной организации в защиту журналистов.

Как писал "Кавказский узел", журналистки Abzas Media Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова в конце сентября были этапированы в пенитенциарный комплекс в селе Гурумба на юге Азербайджана, в 250 километрах от  Баку. Журналистки и их близкие считают заключение осужденных в отдаленную колонию предвзятым решением, юристы указали на его неправомерность. Мать и сестра Вагифгызы 18 октября подверглись грубому обращению со стороны надзирателей Ленкоранского пенитенциарного комплекса, жесткий досмотр им организовали после переданных сообщений о нарушении прав заключенных. 

20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. 9 сентября апелляционный суд оставил в силе приговор.

На премию "Свобода прессы" (Free Press Awards), которую вручает авторитетная международная организация в защиту журналистов, Вагифгызы выдвинута в номинации "Приз за мужество". Оргкомитет премии указал, что Севиндж Вагифгызы "остается непоколебимым голосом свободных СМИ в  Азербайджане, бросая вызов страху", так как продолжает работать в заключении. 

Журналистка подвергается в колонии дополнительным формам давления из-за того, что отказывается прекратить работу: так, летом руководитель учреждения, где содержалась Севиндж Вагифгызы, требовал от нее прекратить публикации о нарушениях прав человека с угрозой лишить ее доступа к вентилятору в условиях экстремальной жары. Перевод журналистки в отдаленную от столицы тюрьму коллеги Вагифгызы называют новой формой давления, так как это сильно затруднило для нее встречи с членами семьи и адвокатами. 

"Ее преданность делу, ее решимость перед лицом давления и ее упрямое нежелание молчать перед лицом несправедливости олицетворяют достоинство и надежду", - говорится в заявлении оргкомитета премии. Церемония вручения премии "Свобода прессы", на которую в этом году номинированы 29 представителей медиа из 18 стран, состоится 15 ноября в Париже. 

Адвокат Вагифгызы Эльчин Садыгов сообщил, что защита сейчас готовит кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана на приговор журналистке. Севиндж Вагифгызы сохраняет бодрость духа и полна решимости продолжать свою журналистскую деятельность, заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Семь сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы, Фарид Мехрализаде и Эльнара Гасымова) осуждены по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:39, 21 октября 2025
Военный из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО
20:48, 21 октября 2025
Жителя Ессентуков оштрафовали за дискредитацию российской армии
20:17, 21 октября 2025
Жителя Кабардино-Балкарии осудили за финансирование террористической организации
19:58, 21 октября 2025
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
19:15, 21 октября 2025
Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине
08:15, 21 октября 2025
Два контрактника из Астраханской области убиты в боях
Все события дня
Новости
Рубен Варданян. Фото: ilya_remeslaw/Telegram
17:56, 21 октября 2025
Рубен Варданян отказался от услуг адвоката
Фуры. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
14:10, 21 октября 2025
Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению
Бахруз Самедов. Фото с личной страницы Бахруза Самедова в Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
13:11, 21 октября 2025
Бахруз Самедов пожаловался на условия содержания в колонии
Экскаватор и дым. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:40, 21 октября 2025
Оператор экскаватора ранен при взрыве мины близ Ходжавенда
Полицейский и мигрант. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:43, 20 октября 2025
19 азербайджанцев выдворены из России после задержания в Махачкале
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Мазут на побережье. Фото Полины Безверхой, "Юга.ру"
21 октября 2025, 21:43
Власти Кубани заявили об отсутствии выбросов мазута на побережье

Акция протеста у мэрии Гюмри. 20 октября 2025 г. Фото: Report https://report.az/ru/amp/v-regione/sk-armenii-na-akcii-protesta-u-merii-gyumri-zaderzhany-33-cheloveka
21 октября 2025, 16:58
33 человека задержаны после акции в поддержку мэра Гюмри

Фуры. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
21 октября 2025, 14:10
Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению

Вардан Гукасян. Фото: личная страница Вардан Гукасян / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
21 октября 2025, 11:13
Мэр Гюмри заключен под стражу вопреки доводам защиты

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше