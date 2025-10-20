Родственники главреда Abzas Media сообщили сообщили о жестком досмотре в азербайджанский колонии

Мать и сестра осужденного главного редактора издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы подверглись грубому обращению со стороны надзирателей Ленкоранского пенитенциарного комплекса, в котором журналистка отбывает наказание. Жесткий досмотр произошел после переданных сообщений о нарушении прав заключенных.

Как писал «Кавказский узел», журналистки Abzas Media Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова этапированы из Бакинского СИЗО в пенитенциарный комплекс в селе Гурумба на юге Азербайджана, в 250 километрах от Баку. Журналистки и их близкие считают заключение осужденных в отдаленную колонию предвзятым решением, юристы указали на его неправомерность.

20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. 9 сентября апелляционный суд оставил в силе приговор.

18 октября мать и сестра Вагифгызы направились в пенитенциарный комплекс Ленкоранского района в селе Гурумба на свидание с ней. «Перед встречей нас завели в отдельную комнату, где подвергли грубому досмотру. Я просила осторожно обращаться со мной, поскольку у меня кардиостимулятор. Но моя просьба была проигнорирована. Потом от нас потребовали снять обувь. Мой дочь недавно перенесла операцию на ноге и ей сложно снимать обувь. Надзиратели сделали это, но нагрубили нам», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» мать журналистки Офелия Магеррамова.

По ее словам, встреча с Вагифгызы прошла с нарушением конфиденциальности общения. «Нам дали пообщаться всего полтора часа, на всем протяжении свидания присутствовала сотрудница колонии. Когда Севиндж сказала, что ее присутствие мешает нашему нормальному общению, сотрудница сослалась на некий приказ», - продолжила Магеррамова.

При выходе из тюремного учреждения их вновь подвергли досмотру. «В этот раз мою дочь заставили снять обувь и даже распороли подошву, но ничего не нашли. С нами вновь грубо обращались», - рассказала Магеррамова.

Семь сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы, Фарид Мехрализаде и Эльнара Гасымова) осуждены по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Места заключения являются режимными учреждениями, все посетители подлежат проверке, отметил юрист на условиях анонимности.

«Всех входящих проверяют, если надо досматривают для предотвращения проноса запрещенных предметов. Однако современные технические средства сканирования позволяют проводить досмотры без снятия одежды и обуви. При выходе проверки не имеют смысла. В данном случае, вероятно, целью было предотвратить вынос из колонии каких-либо письменных заметок журналистки, которые могут быть опубликованы в медиа. Вагифгызы не раз уже посылала свои сообщения, в которых вскрывала негативные явления в местах заключения. Но это фактически является цензурой»,- считает собеседник.

Напомним, что арестованные журналистки Abzas Media Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова в ноябре 2024 года адресовали общественности письмо, в котором указали на тяжелые условия содержания заключенных, в том числе на невыдачу женщинам-заключенным полагающимся им по закону за счет государства продуктов, одежды, гигиенических средств и постельных принадлежностей.

Напомним, преследованиям подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.