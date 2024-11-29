Журналистки заявили о нарушениях прав женщин в бакинском изоляторе

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Арестованные в Баку журналистки Abzas Media заявили, что женщины-заключенные не получают положенные им по закону продукты, одежду, гигиенические и постельные принадлежности.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября стало известно, что журналистки Abzas Media Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова столкнулись с притеснениями в изоляторе и потребовали вмешательства омбудсмена. В частности, одна из сотрудниц СИЗО повредила руку Наргиз Абсаламовой, травму руки во время конфликта с сотрудницами изолятора получила и Севиндж Вагифгызы.

5 ноября арестованный директор Abzas Media Ульви Гасанли заявил, что сотрудники издания столкнулись с давлением за огласку данных о пытках и коррупции в местах заключения. 12 ноября стало известно, что арестованным журналистам Abzas Media сократили до двух минут телефонные разговоры с близкими. Журналисты связали ограничение их прав с проведением в Баку международной климатической конференции COP29.

Содержащиеся в бакинском СИЗО-1 Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова адресовали общественности письмо, в котором указали на тяжелые условия содержания заключенных, в том числе на невыдачу женщинам-заключенным полагающимся им по закону за счет государства продуктов, одежды, гигиенических средств и постельных принадлежностей.

Одна дает новой обитательнице камеры туалетное мыло, другая – полотенце

«Когда надзирательница открывает дверь камеры и заводит новую заключенную, арестантки начинают суетиться вокруг нее. Одна дает новой обитательнице камеры туалетное мыло, другая – полотенце. Еще одна делится со своей запасной простыней. Еще кто-то спрашивает, есть ли у новой заключенной сменная одежда? Если выясняется, что вещи ей из дома будут доставлены не скоро, сокамерницы обеспечивают ее одеждой. Сотрудников СИЗО в этой суете не видно», - говорится в опубликованном на сайте Abzas Media заявлении журналисток, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Авторы обращения напомнили, что согласно постановлению правительства Азербайджана от 18 февраля 2023 года об утверждении «О питательных и материально-бытовых нормах задержанных или арестованных лиц», потребности заключенных должны обеспечиваться государством.

Они сообщили, что на втором этаже СИЗО содержатся 170 женщин в 27 камерах, хотя на этаже 30 камер. Одна из них превращена в карцер, еще одна не используется, а третья используется как кухня. При этом в женской части СИЗО не хватает мест: 25 женщин из-за нехватки коек спят на полу или по двое на одной койке. Это также противоречит указанному постановлению Кабинета министров, согласно которому каждому заключенному полагается своя койка.

Кроме того, заключенному должны выдавать два одеяла (летнее и зимнее), матрас из хлопка, подушку, по две наволочки и полотенца. Однако женщинам выдают только одно тонкое одеяло, низкокачественные матрасы из шерсти. Что касается полотенец, то журналисткам известны "только два случая, когда заключенным выдали их после настойчивых просьб", говорится в публикации.

Согласно приложению к постановлению Кабмина, в рационе арестантов должны быть рыба, мясо, растительное масло, овощи. Однако ничего из этого им не выдается, заявили журналистки.

Заключенным не выдают и положенную им одежду, хотя им полагаются головные платки, теплая куртка, юбки, кофты и другая одежда, а также нижнее белье, обувь, перчатки и гигиенические принадлежности. «То, что мы видели за год пребывания здесь, это когда надзирательницы спрашивают: «Новой заключенной нужна одежда, у вас не будет?». В СИЗО нуждающимся заключенным не выдают одежды. […] По нашим наблюдениям, в течение года только два раза в каждую камеру 1-2 заключенным выдавали зубную пасту, стиральный порошок, хозяйственное мыло, туалетное мыло. Лезвия, туалетную бумагу вообще не выдавали никому», - указали авторы письма.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) с ноября 2023 года арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

По их данным, в августе руководство изолятора заключило контракт на закупки товаров на сумму 49,3 тысячи манат (около 30 тысяч долларов). По этому контракту до декабря в СИЗО должны были поставить по 1000 штук матрасов, одеял, подушек, наволочек, простыней и полотенец.

Из разговоров с сотрудниками СИЗО выясняется, что на складах ничего нет

«Почему же всего этого не выдают арестованным женщинам? Из разговоров с сотрудниками СИЗО выясняется, что на складах ничего нет. Однако не ясно, Пенитенциарная служба не высылает товары и продукты в СИЗО, или отправленные вещи «исчезают» в самом СИЗО», - говорится в обращении арестованных журналисток.

Изложенные в обращении факты соответствуют действительности, считает глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Эта практика распространена не только в Бакинском СИЗО-1, но и в других СИЗО и исправительных учреждениях. Заключенным приходится выживать там за личные средства. Горе неимущим заключенным, близкие которых в не состоянии приносить им передачи. Им остается рассчитывать на «солидарность» сокамерников, которые могут делиться с ними продуктами питания, вещами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

За Пенитенциарной службой нет общественного контроля и проследить использование бюджетных средств по назначению невозможно, подчеркнул правозащитник. "Отсутствие человеческих бытовых условий и обеспечения элементарными предметами повседневного потребления усугубляет тяготы тюремного заключения вкупе с плохим обращением надзирателей. Я не понаслышке знаю об этом – сам пережил судьбу политзаключенного", - рассказал Гасанов.

Представитель Пенитенциарной службы заявил, что условия содержания и обеспечения заключенных в СИЗО и исправительных учреждениях осуществляются в соответствии с требованиями законодательства, передал корреспондент "Кавказского узла".

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