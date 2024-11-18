Защита сообщила о травме Вагифгызы после конфликта в бакинском СИЗО

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Арестованная в Баку главред Abzas Media Севиндж Вагифгызы во время конфликта с сотрудницами изолятора получила травму руки, как и ее коллега Наргиз Абсаламова.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября стало известно, что журналистки Abzas Media Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова столкнулись с притеснениями в изоляторе и потребовали вмешательства омбудсмена. В частности, Наргиз Абсаламову 14 ноября оскорбила одна из сотрудниц СИЗО, а другая сотрудница вечером того же дня повредила руку Абсаламовой.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Издание Abzas Media 17 ноября сообщило подробности инцидентов с журналистками в СИЗО. По словам родственников журналисток, конфликт начался с того, что 14 ноября Наргиз Абсаламова выразила протест против закрытия форточки в двери камеры. В ответ на это надзирательница словесно оскорбила журналистку. Услышав об этом, Севиндж Вагифгызы запротестовала, и в ее камере также закрыли окошечко в двери, а затем то же самое было сделано во всех остальных камерах, говорится в публикации, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Через некоторое время в камерах стало плохо заключенным женщинам, страдающим эпилепсией, и беременным. В связи с этим Вагифгызы стала стучать по двери, чтобы открыли окошко, ее требование поддержали и в других камерах. После того, как надзирательница, открыв форточку в камере Вагифгызы, накричала на нее, журналистка протянула руку в окошко, чтобы не дать его закрыть. "Однако надзирательница, закрывая форточку, защемила ее руку", - говорится в публикации, в которой отмечается, что у Вагифгызы в результате инцидента опухла рука и появилась гематома.

Согласно публикации, та же сотрудница СИЗО применила силу к Абсаламовой, толкнув ее в спину и зажав руку. А журналистка Эльнара Гасымова спустя некоторое время подверглась насилию со стороны другой сотрудницы за попытку подойти к камере Абсаламовой и узнать о ее состоянии. Кроме того, по данным издания, мужчина-надзиратель стал оказывать давление на других заключенных, чтобы получить показания против Гасымовой о том, что она «ударила надзирательницу».

Мать Вагифгызы Офелия Магеррамова сегодня подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что ее дочь, как и Наргиз Абсаламова, получила травму руки. «Нам сначала с Севиндж не давали встречу. Когда встречу нам дали, рядом находились надзиратели. Они пытались помешать Севиндж передать информацию о произошедшем с ними. Один из них даже пытался напасать на Севиндж. Рука моей дочери была сильно опухшей и покрыта кровоподтеками», - сказала она.

У нее гематома на правой руке

Адвокат Агиль Лаидж сегодня встретился с Вагифгызы в бакинском СИЗО-1 и подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" наличие следов насилия у нее. "Когда надзирательница закрывала дверцу [окошка], была прищемлена правая рука Севиндж. У нее гематома на правой руке. Севиндж сказала, что сейчас уже форточки в камерах приоткрыты, просто у каждой двери выставили надзирателя", - рассказал адвокат.

Адвокат Гасымовой Бахруз Байрамов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что из-за участия в судебных процессах по другим делам не имел возможности посетить подзащитную и планирует это сделать в ближайшие дни. Адвокаты Абсаламовой из-за зарубежной командировки не имели возможность посетить ее.

Представитель Пенитенциарной службы Азербайджана, отвечая на запрос корреспондента «Кавказского узла», сообщил, что Севиндж Вагифгызы, Эльнара Гасымова и Наргиз Абсаламова "не подвергались давлению, пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению во время содержания в бакинском СИЗО". "Их права гарантированы и их законные интересы защищены", - подчеркнул он.

Он отметил, что, поскольку адвокат Агиль Лаидж подал заявление о встрече с подзащитной в конце рабочего дня 15 ноября, то посещение СИЗО было невозможным, но на следующий день ему была обеспечена конфиденциальная встреча с подзащитной.

16 ноября Агиль Лаидж сообщил "Кавказскому узлу", что поехал в СИЗО, как только получил информацию о давлении на подзащитную, но ему не разрешили встречу под предлогом "проведения пересчета" заключенных. Адвокат счел неправомерным отказ во встрече.

Окошки в дверях камеры - так называемые «кормушки» - предназначены для передачи еды, воды и также используются в каких-либо экстренных случаях, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров, который сам был заключенным. "«Кормушки» летом или если в камерах есть больные, держат, как правило, открытыми. Строгость к держанию «кормушек» закрытыми разнится от учреждения к учреждению", - отметил правозащитник.

Он добавил, что согласно статье 37 Правил внутреннего распорядка учреждений по отбыванию наказания, дверцы окошек, которые используется для "передачи еды, книг и др.", закрываются на замок.

Напомним, 5 ноября арестованный директор Abzas Media Ульви Гасанли заявил, что сотрудники Abzas Media столкнулись с давлением за огласку данных о пытках и коррупции в местах заключения. 12 ноября стало известно, что арестованным журналистам Abzas Media сократили до двух минут телефонные разговоры с близкими. Журналисты связали ограничение их прав с проведением в Баку международной климатической конференции COP29.

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