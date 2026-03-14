Ульви Гасанли в Верховном суде потребовал отменить приговор
Директор азербайджанского издания Abzas Media на рассмотрении кассационной жалобы заявил о невиновности и потребовал отменить приговор. Журналисты издания подверглись преследованию за антикоррупционные расследования, указал он.
Как писал "Кавказский узел", в июне 2025 года суд в Баку признал сотрудников интернет-издания Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде приговорены к девяти годам лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - к восьми, а Мохаммед Кекалов - к семи. Апелляционный суд утвердил приговор.
Сотрудники интернет-издания Abzas Media были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее по этому делу был арестован и экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях. Все подсудимые отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. Кому были посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".
13 марта в Верховном суде Азербайджана состоялось заседание по кассационной жалобе на приговор директору Abzas Media Ульви Гасанли, сообщает Meydan TV.
На заседании адвокат Фахраддин Мехдиев заявил суду о процессуальных нарушениях в материалах следствия. В частности, в протоколах не были указаны личности некоторых людей, участвовавших в обыске офиса Abzas Media.
По словам адвоката, хотя в суд было подано ходатайство об установлении личностей этих людей, оно не было удовлетворено. «Материалы следствия полны подобных многочисленных процессуальных ошибок», - сказал Мехдиев и попросил суд прекратить уголовное дело по оправдательным основаниям.
Нас арестовали и обвинили в преступлениях, которые мы расследовали
Сам Ульви Гасанли, выступая в суде, заявил, что журналистов преследуют за расследования коррупции. «Мы расследовали коррупцию [руководства Азербайджана] и его окружения, хищение миллионов долларов в Карабахе и вывод государственных денег за границу через офшорные компании. В итоге нас арестовали и обвинили в преступлениях, которые мы расследовали», - сказал он.
По его словам, в день задержания в Главном управлении полиции Баку ему задавали вопросы о расследованиях коррупции в Карабахе.
Меня спросили, почему мы расследуем коррупционные факты
«Хотя нас обвиняли в контрабанде и других финансовых преступлениях, в день моего задержания меня спросили, почему мы расследуем коррупционные факты... Это показывает суть дела», - сказал Гасанли.
Он также попросил суд прекратить дело. Суд отложил разбирательство на неопределенный срок, говорится в публикации.
Напомним, преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".
Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.
В октябре 2025 года спецпредставитель Евросоюза по правам человека Кайса Оллонгрен выразила обеспокоенность серьезными ограничениями свободы СМИ в Азербайджане. Ее заявление было сделано во время встречи с азербайджанскими журналистами, находящимися в изгнании.
