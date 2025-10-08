Евросоюз раскритиковал серьезные ограничения свободы прессы в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специальный представитель Европейского союза по правам человека Кайса Оллонгрен выразила обеспокоенность серьезными ограничениями свободы СМИ в Азербайджане. Она сделала это заявление во время встречи с азербайджанскими журналистами, находящимися в изгнании из Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в ходе судебного разбирательства по делу Toplum TV журналист Фарид Исмаилов заявил, что во время содержания под стражей ему угрожали смертью. Родственники журналиста также подтвердили это Meydan TV. По их словам, ему угрожал один из заключённых.

В обнародованном 7 октября докладе Специального представителя ЕС по правам человека Кайсы Оллонгрен за август-сентябрь 2025 года затрагивается и ситуация в Азербайджане. По словам Оллонгрен, она выразила это беспокойство в ходе встречи с азербайджанскими журналистами, находящимися в изгнании из Азербайджана.

Азербайджанские журналисты, встретившиеся с Оллонгрен, заявили, что они работают в изгнании, поскольку в последние месяцы деятельность независимых СМИ в Азербайджане стала невозможной. Они сообщили Специальному представителю, что задержания и аресты журналистов в стране в основном производились по ложным обвинениям в контрабанде. В то же время журналисты отметили крайне тяжёлые условия содержания под стражей, а также нехватку элементарных средств гигиены, питания и медицинской помощи.

Кайса Оллонгрен подчеркнула, что нарушение независимости прессы и репрессии против журналистов в стране вызывают глубокую обеспокоенность. По её словам, свободные и независимые медиа являются основой функционирующего демократического общества, и честные политики должны без колебаний открыто говорить о реалиях, отражаемых прессой. Специальный представитель по правам человека подчеркнула важность создания властями Азербайджана более безопасной и свободной среды для журналистов.

На встрече было отмечено, что офис Специального представителя Европейского союза по правам человека продолжит внимательно следить за ситуацией в Азербайджане в области прав человека и свободы СМИ и будет поддерживать защиту журналистов в сотрудничестве с международными партнёрами.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

«В эмиграции не чувствуем себя в полной безопасности»

«После арестов наших коллег, оставаться в Азербайджане стало опасно. Мы несколько журналистов выехали в одну из соседних с Азербайджаном стран, потом через некоторое удалось получить Шенгенские визы и переехать в Азербайджан», - рассказал на условиях анонимности один из журналистов, покинувший Азербайджан в 2024 году

Он с сожалением отметил, что ситуация с тех пор ухудшилась со свободой слова. «В начале 2025 года вынужденно закрылось агентство "Туран", были лишены аккредитации журналисты BBC, «Голоса Америки», продолжились аресты журналистов. Сегодня в Азербайджане больше не осталось независимых медиа. И информирование населения об альтернативных мнениях мы частично восполняем из-за рубежа. Но и здесь мы не чувствуем себя в полной безопасности, ибо в Азербайджане остаются наши родные. Некоторые представители ЕС говорят о проблемах со свободой медиа в Азербайджане. Но европейские институты должны действовать. Они должны жестко ставить вопросы в диалоге с властями, не приносить свободу медиа и права человека в жертву нефтяных и газовых интересов, геополитики», - сказал журналист.

Отметим, что согласно последнему отчету Союза за свободу политзаключенных Азербайджана в стране в тюрьмах содержится 31 журналист и блогер.

Так, 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. Преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13.