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19:43, 20 февраля 2025

Приостановлена работа офиса BBC в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Международная телерадиовещательная корпорация BBC приостановила деятельность своего офиса в Баку после требования властей Азербайджана. Ей разрешено иметь одного корреспондента в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", информационное агентство Turan приостановило свою работу в связи с финансовыми трудностями. Редакция намерена вернуться к работе в другом формате.

BBC (Би-би-си) заявила сегодня, что корпорация приняла "вынужденное решение" закрыть свой офис в стране после устного распоряжения министерства иностранных дел Азербайджана.

По словам представителя Би-би-си, такая "ограничительная мера, направленная против свободы прессы", вызывает "глубокое сожаление".

Журналисты корпорации в Баку свою деятельность приостановили до прояснения ситуации, но Би-би-си намерена и дальше продолжать вести репортажи на азербайджанском языке. "Мы глубоко сожалеем об этой ограничительной мере, направленной против свободы прессы. Это сильно усложнит нашу работу по освещению событий в Азербайджане и для Азербайджана, для нашей аудитории как внутри страны, так и за ее пределами", - указано в сообщении корпорации.

Би-би-си не получала письменных распоряжений от азербайджанского правительства и обратилась за разъяснениями по различным каналам. Но в министерстве иностранных дел Азербайджана на просьбу Би-би-си о комментарии не ответили.

Азербайджанская служба BBC News работает в стране с 1994 года, не предвзято освещая события и предоставляя взвешенный взгляд на мир — сначала это было радиовещание, а затем цифровые платформы, говорится в заключении заявления BBC News.

Один из журналистов, сотрудничавший с Би-би-си, на условиях анонимности сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что  всем сотрудникам Бакинского офиса на прошлой неделе было заявлено об аннулировании их аккредитации в МИД страны.

По словам источника, все новости на сайте азербайджанской службы публикуются сотрудниками ее лондонского бюро.

В МИД Азербайджана назвали неприемлемым заявление Би-би-си о приостановке деятельности офиса  вещательной корпорации в Баку.

"Политизация вопроса о прекращении деятельности представительства Би-би-си  в Азербайджане, искажение со стороны Би-би-си сути вопроса, антиазербайджанское заявление этой структуры, сделанное с позиции двойных стандартов, вызывают сожаление и неприемлемы", - говорится в комментарии официального представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, опубликованном на сайте ведомства.

 По его словам, решение о закрытии представительства Би-би-си в Азербайджане было официально доведено до представителей компании во время встречи в министерстве иностранных дел 13 февраля.

 "Противоположной стороне было сообщено, что Азербайджанская Республика во всех своих решениях и взаимоотношениях с иностранными медиаструктурами всегда исходит из принципа взаимности. В рамках проведенного анализа, а также с учетом национального законодательства, в частности статьи 11.2 закона "О медиа" было отмечено отсутствие правовых оснований для функционирования представительства Би-би-си в Азербайджане", - продолжил Гаджизаде.

Решение о закрытии представительства "не касается корреспондентской деятельности компании Би-би-си в Азербайджане", добавил Гаджизаде, указав, что "предусматривается аккредитация одного корреспондента" этого медиа.

Азербайджанский правозащитник в изгнании, соучредитель Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что наряду с журналистами Би-би-си, МИД Азербайджана отменил аккредитацию также местных сотрудников азербайджанской службы "Голоса Америки"*.

"Все это совпало с приостановлением деятельности информационного агентства Turan, которое было последним азербайджанским независимым СМИ, функционировавшим в самой стране.   Несмотря на то, что агентство заявило о приостановлении работы из-за финансовых затруднений, очевидно, что экономические сложности были не единственной причиной. Последние события следует рассматривать в контексте мер, осуществляемых правительством по выдавливанию независимых СМИ на протяжении последних полутора лет, когда были арестованы более 20 журналистов и медиа-работников из Abzas Media, Toplum TV,  Meydan TV  и других СМИ. В Азербайджане просто не остается места для свободной журналистики. После арестов журналистов редакции Abzas Media и  Toplum TV переместились за рубеж, Meydan TV также действует из центрального офиса в Берлине", - сказал Гусейнов.

Представители МИД Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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