Тофиг Ягублу перенес обморок на фоне голодовки в СИЗО

У азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу на 18-й день голодовки в СИЗО случился обморок, состояние политика с каждым днем ухудшается, заявили дочь и адвокат политика.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционный политик Тофиг Ягублу заключен в карцер. Дочь политика связывает наказание с участием ее брата в протестной акции в Вашингтоне у отеля, где жил президент Азербайджана. В знак протеста Ягублу объявил голодовку. 2 марта родные оппозиционера сообщили, что состояние его здоровья заметно ухудшилось. К 10 марта Ягублу потерял 10 килограммов веса, но отказался прекратить акцию протеста.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта 2025 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 20 мая 2025 года апелляционный суд оставил в силе приговор. Доказательств вины Ягублу в деле нет, заявила защита.

Адвокат Немат Керимли 13 марта посетил Тофига Ягублу в бакинском СИЗО-1, сообщила дочь политика Нигяр Хази. Она отметила, что Ягублу голодает уже 19 дней.

“Адвокат рассказал, что у отца усилились головокружения, а 12 марта с ним случился обморок. Отцу стало трудно ходить, лицо еще больше потемнело. 13 марта отец предпочел сначала увидеться с адвокатом, а потом пройти медобследование, поэтому результатов обследования пока мы не знаем. Но в последние дни у него кровяное давление стабильно низкое, не поднимается выше 90 на 60. Пульс также слабеет, опустился до 70 ударов в минуту”, - рассказала Хази корреспонденту “Кавказского узла”.

Она подчеркнула, что Ягублу “стремительно теряет вес” и сейчас весит 83,5 кг вместо 95. Дочь также выразила возмущение тем, как в изоляторе обращаются с Ягублу.

“Даже в состоянии голодовки отца не оставляют в покое. 12 марта у него почему-то отобрали ручные часы. Человека, который из-за голодовки ослаб и стал плохо видеть, вынуждают, чтобы узнать время, каждый раз подходить к телевизору. И так человек 19-е сутки голодает, так ему еще и причиняют дополнительные мучения, это просто бесчеловечно”, - сказала Хази.

В социальной сети она выразила тревогу за здоровье и жизнь политика. “Здоровье отца уже вступает в критическую стадию. Если отца не освободят, то конец нынешней голодовки - неминуемая смерть. Но отец неумолим и продолжает голодовку. Наступают праздники (20-21 марта отмечается весенний праздник Новруз, с которым в этом году совпадает и Рамазан, - прим. “Кавказского узла”). Но как бы эти праздники для нашей семьи не превратились в траур. Не убивайте, освободите!", - написала она в Facebook*.

Адвокат Керимли в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” подтвердил, что состояние Ягублу все больше ухудшается. “Тофиг Ягублу с каждым днем стремительно худеет. У него сильные головокружения, он уже стал терять сознание, все труднее ему ходить”, - отметил адвокат.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе “Кавказскому узлу” не удалось.

"Кавказский узел" также информировал, что 10 мая 2025 года Ягублу по просьбе родных согласился прекратить 40-дневную голодовку, которую проводил в знак протеста против девятилетнего срока по делу о мошенничестве. О неоднократных голодовках политика рассказывается в биографической справке, размещенной на "Кавказском узле".