00:44, 14 марта 2026

Тофиг Ягублу перенес обморок на фоне голодовки в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу на 18-й день голодовки в СИЗО случился обморок, состояние политика с каждым днем ухудшается, заявили дочь и адвокат политика.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционный политик Тофиг Ягублу заключен в карцер. Дочь политика  связывает наказание с участием ее брата в протестной акции в Вашингтоне у отеля, где жил президент Азербайджана. В знак протеста Ягублу объявил голодовку. 2 марта родные оппозиционера сообщили, что состояние его здоровья заметно ухудшилось. К 10 марта Ягублу потерял 10 килограммов веса, но отказался прекратить акцию протеста. 

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта 2025 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 20 мая 2025 года апелляционный суд оставил в силе приговор. Доказательств вины Ягублу в деле нет, заявила защита.

Адвокат Немат Керимли 13 марта посетил Тофига Ягублу в бакинском СИЗО-1, сообщила дочь политика Нигяр Хази. Она отметила, что Ягублу голодает уже 19 дней. 

“Адвокат рассказал, что у отца усилились головокружения, а 12 марта с ним случился обморок. Отцу стало трудно ходить, лицо еще больше потемнело. 13 марта отец предпочел сначала увидеться с адвокатом, а потом пройти медобследование, поэтому результатов обследования пока мы не знаем. Но в последние дни у него кровяное давление стабильно низкое, не поднимается выше 90 на 60. Пульс также слабеет, опустился до 70 ударов в минуту”, - рассказала Хази корреспонденту “Кавказского узла”.

Она подчеркнула, что Ягублу “стремительно теряет вес” и сейчас весит 83,5 кг вместо 95. Дочь также выразила возмущение тем, как в изоляторе обращаются с Ягублу.

“Даже в состоянии голодовки отца не оставляют в покое. 12 марта у него почему-то отобрали ручные часы. Человека, который из-за голодовки ослаб и стал плохо видеть, вынуждают, чтобы узнать время, каждый раз подходить к телевизору. И так человек 19-е сутки голодает, так ему еще и причиняют дополнительные мучения, это просто бесчеловечно”, - сказала Хази.

В социальной сети она выразила тревогу за здоровье и жизнь политика. “Здоровье отца уже вступает в критическую стадию. Если отца не освободят, то конец нынешней голодовки - неминуемая смерть.  Но отец неумолим и продолжает голодовку. Наступают праздники (20-21 марта отмечается весенний праздник Новруз, с которым в этом году совпадает и Рамазан, - прим. “Кавказского узла”). Но как бы эти праздники для нашей семьи не превратились в траур. Не убивайте, освободите!", - написала она в Facebook*. 

Адвокат Керимли в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” подтвердил, что состояние Ягублу все больше ухудшается. “Тофиг Ягублу с каждым днем стремительно худеет. У него сильные головокружения, он уже стал терять сознание, все труднее ему ходить”, - отметил адвокат.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе “Кавказскому узлу” не удалось.

"Кавказский узел" также информировал, что 10 мая 2025 года Ягублу по просьбе родных согласился прекратить 40-дневную голодовку, которую проводил в знак протеста против девятилетнего срока по делу о мошенничестве. О неоднократных голодовках политика рассказывается в  биографической справке, размещенной на "Кавказском узле".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
00:27, 14 марта 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине
22:19, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за повторное оставление части
18:18, 13 марта 2026
Военный из Краснодарского края убит на Украине
09:35, 13 марта 2026
Суд смягчил приговор осужденным по делу о гибели 10 человек при взрыве в Баку
06:50, 13 марта 2026
Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована по статье о дискредитации армии
05:20, 13 марта 2026
Пятеро военных из Дагестана убиты на Украине
Все события дня
Новости
20:56, 13 марта 2026
Азербайджанский оппозиционер Новрузов арестован на 25 суток
Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13:34, 13 марта 2026
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 
Возвращение азербайджанских семей в Карабах. Фото: https://azertag.az/ru/?lang=netherlands%3Fdevice%3DDesktop&page=232?device=Desktop
12:35, 13 марта 2026
Пользователи соцсети поспорили о возвращении азербайджанских семей в Карабах
Таги Ибрагимов и Тогрул Рзаев. Фото: Report https://report.az/ru/proisshestviya/nachalsya-sud-nad-obvinyaemymiv-gibeli-10-chelovek-pri-vzryve-v-binagadinskom-rajone-baku#gallery_d8f17bb2d44f84d764275b896e35de21-1
09:35, 13 марта 2026
Суд смягчил приговор осужденным по делу о гибели 10 человек при взрыве в Баку
Большегрузы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:39, 12 марта 2026
Аналитики в Баку объяснили причины снятия ограничений на грузоперевозки из Ирана
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
09:10, 13 марта 2026
Ветер с Апшерона
Осуждение А. Гасымлы - главное событие недели
Фото
08:35, 7 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Если не КСИР ударил, то кто?
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Кадр подтопленных улиц села Новокули Новолакского района. Фото: Народный фронт / Telegram-канал
13 марта 2026, 22:42
Жители села Новокули потребовали решить проблему подтопления улиц

Сергей Резник*. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Сергеем Резником*.
13 марта 2026, 19:41
Минюст объявил иноагентом журналиста Сергея Резника*

Флаги Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 16:29
Грузия пообещала не принимать суда "теневого флота"

Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Показать больше