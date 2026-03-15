25 азербайджанских семей вернулись в село в Ходжавендском районе
В село Ханоба вернулась первая группа из 114 человек бывших вынужденных переселенцев, им дали ключи от жилья и проинструктировали по вопросам минной безопасности.
Как писал "Кавказский узел", 19 февраля в село Ханабад Ходжалинского района вернулась первая группа азербайджанских переселенцев из 154 человек (38 семей). Всего в города и сёла Карабаха возвращены более 30 тысяч азербайджанцев из 7541 семьи.
Первая группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в село Ханоба Ходжавендского района, сообщает 14 марта Oxu.az.
На данном этапе в село вернулись 114 человек из 25 семей. Им вручили ключи от новых квартир и домов, а также провели инструктаж по вопросам минной безопасности.
Для возвращения азербайджанцев на территорию Карабаха необходимо провести разминирование, построить дома и инфраструктуру, указали азербайджанские комментаторы, объяснив этим низкие темпы переселения. В то же время они назвали это восстановлением справедливости.
Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".
