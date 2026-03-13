20:56, 13 марта 2026

Азербайджанский оппозиционер Новрузов арестован на 25 суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Джейхун Новрузов подвергнут административному аресту на 25 суток. Соратники полагают, что Новрузова преследуют за критику деятельности полиции.

Как писал "Кавказский узел", к концу января 20 членов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) находились под стражей "по ложным уголовным делам", заявил глава пресс-службы партии Натиг Адилов. "Перманентно продолжаются аресты членов партии по административным делам", - отметил он. В феврале силовики в Гяндже задержали члена партии Рафига Гусейна, активисты сочли это политическим преследованием.

В 2025 году азербайджанские власти усилили репрессии против партии Народного фронта Азербайджана, и кульминацией этих процессов стали аресты лидера партии Али Керимли и его соратников, заявили ранее в ПНФА.

Председатель Сабаильской районной организации ПНФА Джейхун Новрузов был задержан днем 13 марта, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы партии Натиг Адилов.

По его словам, Новрузова сначала отвезли в 8-ое отделение полиции, а оттуда в Сабаильский районный суд Баку, который приговорил активистами к 25 административного ареста по статьям о мелком хулиганстве и неподчинение законным требованиям представителя полиции (статьи 510 и 535.1 КоАП Азербайджана).

“Однако это ложное обвинение. На самом деле Новрузова арестовали за то, что он четыре дня назад опубликовал в Facebook* критический пост о сотрудниках полиции, необоснованно штрафующих пешеходов, и потребовал наказать этих правоохранителей”, - сказал Адилов.

Семья и соратники Новрузова переживают за здоровье активиста, поскольку он недавно перенес операцию по установлению стента на сердечном сосуде.

“Он почувствовал себя плохо в отделении полиции и попросил, чтобы его родным сообщили о необходимости срочно доставить ему лекарства. Такая несправедливость и произвол в отношении человека, перенесшего операцию на сердце, недопустимы и опасны для его жизни. Однако в отношении представителей ПНФА нарушение законов и произвол стали “нормой”. Два десятка членов ПНФА, включая лидера партии Али Керимли содержатся в тюрьмах по надуманным обвинениям, а административные аресты членов нашей партии стали буквально повседневной обыденностью”, - отметил Адилов. Он добавил, что на решение об аресте Новрузова будет подана апелляционная жалоба.

Заведующий орготделом ПНФА Сагиф Гурбанов сам стал свидетелем того, как Новрузов указал на неправомерность действий сотрудников полиции. “Джейхун сказал, что полиция не имеет штрафовать пешеходов, если на обозримой территории нет пешеходного перехода. Он указал на пункт 9. статьи 40 закона о дорожном движении. Однако полицейский  проигнорировал его замечание и Джейхун написал об этом пост”, - сказал Гурбанов корреспонденту “Кавказского узла”

В статье 40 описаны правило перехода дороги пешеходом, а пункт 9 регламентирует его действия в условиях отсутствия пешеходного знака. Согласно этой норме, на участках, не имеющих разделительной полосы и не отграниченных, хорошо просматриваемых с обеих сторон, не имеющих перехода или перекрестка в обозреваемых пределах, пешеход должен “переходить дорогу перпендикулярно краю проезжей части”. 

Сотрудник Сабаильского суда подтвердил информацию об аресте Новрузова. Получить комментарии в МВД “Кавказскому узлу” не удалось.

Новрузов и ранее подвергался преследованию: так, вечером 13 декабря 2024 года полицейские задержали его в бакинском поселке "20-й участок", а на следующий день Сабаильский райсуд приговорил Новрузова к 10 суткам административного ареста за неподчинение полиции. Однопартийцы тогда заявили о политической подоплеке ареста оппозиционера.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

События
18:18, 13 марта 2026
Военный из Краснодарского края убит на Украине
09:35, 13 марта 2026
Суд смягчил приговор осужденным по делу о гибели 10 человек при взрыве в Баку
06:50, 13 марта 2026
Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована по статье о дискредитации армии
05:20, 13 марта 2026
Пятеро военных из Дагестана убиты на Украине
04:31, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за самовольный уход из части
21:46, 12 марта 2026
Кондратьев сообщил о погибших и пострадавших при атаке БПЛА
Все события дня
Новости
Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13:34, 13 марта 2026
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 
Возвращение азербайджанских семей в Карабах. Фото: https://azertag.az/ru/?lang=netherlands%3Fdevice%3DDesktop&page=232?device=Desktop
12:35, 13 марта 2026
Пользователи соцсети поспорили о возвращении азербайджанских семей в Карабах
Таги Ибрагимов и Тогрул Рзаев. Фото: Report https://report.az/ru/proisshestviya/nachalsya-sud-nad-obvinyaemymiv-gibeli-10-chelovek-pri-vzryve-v-binagadinskom-rajone-baku#gallery_d8f17bb2d44f84d764275b896e35de21-1
09:35, 13 марта 2026
Суд смягчил приговор осужденным по делу о гибели 10 человек при взрыве в Баку
Большегрузы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:39, 12 марта 2026
Аналитики в Баку объяснили причины снятия ограничений на грузоперевозки из Ирана
Азер Гасымлы. Фото: https://musavat.ru/
08:42, 12 марта 2026
Азербайджанский политолог Гасымлы приговорен к 12 годам заключения
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
09:10, 13 марта 2026
Ветер с Апшерона
Осуждение А. Гасымлы - главное событие недели
Фото
08:35, 7 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Если не КСИР ударил, то кто?
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Сергей Резник*. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Сергеем Резником*.
13 марта 2026, 19:41
Минюст объявил иноагентом журналиста Сергея Резника*

Флаги Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 16:29
Грузия пообещала не принимать суда "теневого флота"

Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Тушение пожара. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 10:34
Власти отчитались о потушенном пожаре на нефтебазе в Тихорецке

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
