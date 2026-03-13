Азербайджанский оппозиционер Новрузов арестован на 25 суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Джейхун Новрузов подвергнут административному аресту на 25 суток. Соратники полагают, что Новрузова преследуют за критику деятельности полиции.

Как писал "Кавказский узел", к концу января 20 членов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) находились под стражей "по ложным уголовным делам", заявил глава пресс-службы партии Натиг Адилов. "Перманентно продолжаются аресты членов партии по административным делам", - отметил он. В феврале силовики в Гяндже задержали члена партии Рафига Гусейна, активисты сочли это политическим преследованием.

В 2025 году азербайджанские власти усилили репрессии против партии Народного фронта Азербайджана, и кульминацией этих процессов стали аресты лидера партии Али Керимли и его соратников, заявили ранее в ПНФА.

Председатель Сабаильской районной организации ПНФА Джейхун Новрузов был задержан днем 13 марта, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы партии Натиг Адилов.

По его словам, Новрузова сначала отвезли в 8-ое отделение полиции, а оттуда в Сабаильский районный суд Баку, который приговорил активистами к 25 административного ареста по статьям о мелком хулиганстве и неподчинение законным требованиям представителя полиции (статьи 510 и 535.1 КоАП Азербайджана).

“Однако это ложное обвинение. На самом деле Новрузова арестовали за то, что он четыре дня назад опубликовал в Facebook* критический пост о сотрудниках полиции, необоснованно штрафующих пешеходов, и потребовал наказать этих правоохранителей”, - сказал Адилов.

Семья и соратники Новрузова переживают за здоровье активиста, поскольку он недавно перенес операцию по установлению стента на сердечном сосуде.

“Он почувствовал себя плохо в отделении полиции и попросил, чтобы его родным сообщили о необходимости срочно доставить ему лекарства. Такая несправедливость и произвол в отношении человека, перенесшего операцию на сердце, недопустимы и опасны для его жизни. Однако в отношении представителей ПНФА нарушение законов и произвол стали “нормой”. Два десятка членов ПНФА, включая лидера партии Али Керимли содержатся в тюрьмах по надуманным обвинениям, а административные аресты членов нашей партии стали буквально повседневной обыденностью”, - отметил Адилов. Он добавил, что на решение об аресте Новрузова будет подана апелляционная жалоба.

Заведующий орготделом ПНФА Сагиф Гурбанов сам стал свидетелем того, как Новрузов указал на неправомерность действий сотрудников полиции. “Джейхун сказал, что полиция не имеет штрафовать пешеходов, если на обозримой территории нет пешеходного перехода. Он указал на пункт 9. статьи 40 закона о дорожном движении. Однако полицейский проигнорировал его замечание и Джейхун написал об этом пост”, - сказал Гурбанов корреспонденту “Кавказского узла”

В статье 40 описаны правило перехода дороги пешеходом, а пункт 9 регламентирует его действия в условиях отсутствия пешеходного знака. Согласно этой норме, на участках, не имеющих разделительной полосы и не отграниченных, хорошо просматриваемых с обеих сторон, не имеющих перехода или перекрестка в обозреваемых пределах, пешеход должен “переходить дорогу перпендикулярно краю проезжей части”.

Сотрудник Сабаильского суда подтвердил информацию об аресте Новрузова. Получить комментарии в МВД “Кавказскому узлу” не удалось.

Новрузов и ранее подвергался преследованию: так, вечером 13 декабря 2024 года полицейские задержали его в бакинском поселке "20-й участок", а на следующий день Сабаильский райсуд приговорил Новрузова к 10 суткам административного ареста за неподчинение полиции. Однопартийцы тогда заявили о политической подоплеке ареста оппозиционера.