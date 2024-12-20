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19:54, 20 декабря 2024

Суд отказался увеличить срок ареста Джейхуна Новрузова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция потребовала увеличить срок ареста активиста партии Народного фронта Азербайджана Джейхуна Новрузова до 20 суток, но суд отказал в этом. Новрузов пожаловался на плохие условия содержания и нарушение прав.

Как писал «Кавказский узел», председатель Сабаильской районной организации ПНФА Джейхун Новрузов был задержан вечером 13 декабря в бакинском поселке "20-й участок". На следующий день Сабаильский райсуд приговорил его к 10 суткам административного ареста, признав виновным по статье 535.1 (неподчинение полиции) Кодекса об административных проступках, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заворготделом ПНФА Сагиф Гурбанов. Однопартийцы заявили о политической подоплеке ареста оппозиционера.

Арестованный в административном порядке на 10 суток оппозиционер Новрузов пожаловался на плохое обращение с ним в отделении полиции после задержания, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» присоединившийся 20 декабря к его защите адвокат Немат Керимли.

"Сегодня я встретился с Джейхуном Новрузовым в Пункте содержания арестованных в административном порядке в Бинагадинском районе Баку. Он рассказал, что после задержания его доставили в 8-ое отделение Сабаильского районного управления полиции и всю ночь продержали без еды и воды на холодном бетонном полу. Это плохое и даже бесчеловечное обращение с задержанным, нарушение Европейской конвенции по правам человека. Более того,  как сообщил Новрузов, полиция сочла назначенное ему наказание «мягким» и подала апелляционный протест с требованием увеличить срок ареста до 20 суток. Однако вчера (19 декабря) Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения протест полиции", - продолжил адвокат.

По его словам, защита со своей стороны также подаст жалобу на решение об аресте Новрузова на 10 суток, чтобы отменить его.

"До завершения срока наказания Новрузова осталось трое суток. Скорее всего, до рассмотрения нашей жалобы, он выйдет на свободу. Однако апелляционную жалобу в любом случае надо подавать, поскольку в случае ее отклонения Новрузов обретет право обратиться в ЕСПЧ, чтобы хотя бы в перспективе он получил компенсацию за необоснованное лишение свободы. Тем более, что в данном деле  имеет место и плохое, бесчеловечное  обращение с гражданином.  Он не совершал административного правонарушения – «неподчинения полиции». Он всего лишь раскритиковал действия полиции, сочтя, что они необоснованно назначают штрафы автомобилистам. Он ни в коей мере не мешал действиям полицейских", - сказал адвокат.

 Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию о том, что жалоба на увеличение срока ареста Новрузова оставлена без удовлетворения. В МВД получить комментарии не удалось.

13 декабря около 20.00 (19.00 мск) возле супермаркета Bravo около автомобильного круга на "20-м участке", расположенного возле дома Новрузова, он заметил как сотрудники дорожной полиции выписывают штрафы по припаркованным автомобилям, в которых не было водителей и пассажиров. Новрузов указал полицейским, что они не имеют права штрафовать автомобили потому, что они припаркованы на стоянке супермаркета. «Сотрудникам полиции не понравилось, что Новрузов делает им замечания. Завязался спор, и Джейхуна увезли в полицию", - ранее рассказал "Кавказскому узлу"  однопартиец Новрузова  Сагиф Гурбанов.

Напомним, 11 членов ПНФА содержатся в тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам, ранее заявил зампред партии Аяз Магеррамли, перечислив поименно осужденных соратников - Ниямеддина Ахмедова, Лачина Велиева, Агиля Гумбатова, Шахина Гаджиева, Ализамина Салаева, Сахиба Мамедзаде, Эльхана Алиева, Эльбаи Керимли, Эльнура Гасанова, Муталлима Оруджева и Пюнхана Керимли.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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