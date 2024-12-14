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15:56, 14 декабря 2024

Оппозиционер Новрузов арестован в Баку на 10 суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил к административному аресту Джейхуна Новрузова, признав его виновным в неподчинении полицейским. Однопартийцы заявили о политической подоплеке ареста оппозиционера.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) осудила аресты журналистов и активистов, расценив их как новую волну репрессий, начатую властями после прошедшей в ноябре международной конференции COP29.

12 декабря Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал обновленный список политзаключенных, число которых выросло до 331. В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, при этом наибольший прирост их числа произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Председатель Сабаильской районной организации ПНФА Джейхун Новрузов был задержан вечером 13 декабря в бакинском поселке «20-й участок». Сегодня Сабаильский райсуд приговорил его к 10 суткам административного ареста, признав виновным по статье 535.1 (неподчинение полиции) Кодекса об административных проступках, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» заворготделом ПНФА Сагиф Гурбанов.

«Сегодня в суде Джейхун Новрузов рассказал о том, при каких обстоятельствах его задержали. Вчера (13 декабря), около 8 часов вечера возле супермаркета Bravo около автомобильного круга на «20-м участке», расположенного возле его дома, он заметил как сотрудники дорожной полиции выписывают штрафы по припаркованным автомобилям, в которых не было водителей и пассажиров. Джейхун указал полицейским, что они не имеют права штрафовать автомобили потому, что они припаркованы на стоянке супермаркета. Сотрудникам полиции не понравилось, что Новрузов делает им замечания. Завязался спор, и Джейхуна увезли в полицию. А сегодня он предстал перед судом», - рассказал Гурбанов, добавив, что Новрузов отказался от услуг адвоката по назначению.

На решение об аресте Новрузова будет подана апелляционная жалоба, отметил представитель ПНФА. «Арест конечно будет обжалован. Но другое дело, что срок ареста короткий, и пока будет привлечен независимый адвокат, он подаст апелляцию, будет назначено рассмотрение жалобы - время наказания может истечь. Но в любом случае апелляция будет подана для оспаривания правомерности ареста в будущем в ЕСПЧ», - сказал Сагиф Гурбанов.

Получить комментарии в МВД не удалось в связи с выходным днем в ведомстве, передал корреспондент "Кавказского узла".

Соратники Новрузова назвали дело сфабрикованным

ПНФА выступила с сообщением в связи с арестом Новрузова. В партии считают обвинение активисту «сфабрикованным» и заявляют, что истинной причиной ареста оппозиционера стала «защита Джейхуном Новрузовым гражданских прав», указано в сообщении, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

В 2024 году «многие активисты партии подвергались административным арестам», сейчас под административными арестами находятся пять членов партии, их преследование вызвано «разворачивающейся в Азербайджане новой волной репрессий», говорится в заявлении.

Еще 11 активистов партии находятся в тюремным заключении по уголовным делам, отмечается в сообщении.

Напомним, 11 членов ПНФА содержатся в тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам, ранее заявил зампред партии Аяз Магеррамли, перечислив поименно осужденных соратников - Ниямеддина Ахмедова, Лачина Велиева, Агиля Гумбатова, Шахина Гаджиева, Ализамина Салаева, Сахиба Мамедзаде, Эльхана Алиева, Эльбаи Керимли, Эльнура Гасанова, Муталлима Оруджева и Пюнхана Керимли.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

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