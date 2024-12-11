Оппозиционеры заявили о новой волне репрессий в Азербайджане

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Партия Народного фронта Азербайджана осудила последние аресты в стране журналистов и активистов, расценив их как новую волну репрессий.

Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) сегодня распространила «Заявление о последних политических арестах в Азербайджане». В нем сфокусировано внимание на арестах в Азербайджане журналистов и активистов.

«Власти Азербайджана начали после COP29 новую волну репрессий. С начала декабря по политическим мотивам арестованы девять человек: правозащитник Руфат Сафаров, сотрудники MeydanTV – Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы, независимый журналист Рамин Деко, медиа эксперт Ульви Таиров и независимый политик, руководитель Института политического менеджмента Азер Гасымлы. В отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Журналист-фотограф Ахмед Мухтар арестован в административном порядке также по сфабрикованному обвинению на 20 суток», - говорится в заявлении ПНФА.

6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны на 48 часов по подозрению в контрабанде валюты, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Очередной виток преследований журналистов стал признаком усиления режима диктатуры, указали азербайджанские оппозиционеры. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца.

Партия также указывает на вынесение 10 декабря приговора о лишении свободы сроком на 6,5 года руководителю ее Дашкесанской районной организации Сахиба Мамедзаде. Он арестован по ложному обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Таким образом, число политзаключенных в стране за одну неделю возросло с 319 до 328, далее указывается в заявлении.

ПНФА расценивает последние аресты как составную часть политики правящего режима «по полному уничтожению демократических институтов».

«Целью является нанести сокрушительный удар по свободе слова и выражения, правозащитному делу, оппозиционным политическим инициативам. Власти хотят устранить последние остатки независимых медиа, правозащитной работы и возможностей для политической деятельности», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» член президиума партии, глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.



В заявлении парти указывается, что «частью репрессивной волны является заказной судебный процесс против лидера ПНФА Али Керимли, начатый в августе этого года и завершившийся недавно вынесением ему обвинительного приговора».

«Во время судебных заседаний по делу Али Керимли оказывалось давление на членов и сторонников нашей партии, приходящих к зданию суда, чтобы поддержать лидера организации. А 2 декабря, в день вынесения приговора, против собравшихся перед судом была применена чрезмерная сила, многие из них были задержаны. Двое активистов – Фараим Исмайлов и Ровшан Аскеров – были приговорены соответственно на 15 и 30 суток административного ареста, а еще четырем членам партии назначены денежные штрафы в размере 200 манат каждому. Более того, задержанные были жестоко избиты полицейскими», - продолжил Адилов.



ПНФА призвало международное сообщество, в том числе правительства США, ЕС и Великобританию не оставаться безучастными и не занимать созерцательную позицию по отношению к тому, как «в Азербайджане уничтожаются последние остатки «независимых медиа и институтов гражданского общества», «принять жесткие меры против правительства Ильхама Алиева, включая адресные санкции».

Вместе с тем, ПНФА заявила, что «несмотря на все преследования и давления» на партию она продолжит всеми силами «борьбу против планов увековечения семейного правления в Азербайджане, установлению тоталитарного режима».

Сокоординатор Союза «За свободе политзаключенным Азербайджана» Эльшан Гасанов также расценил последние аресты журналистов Meydan TV, правозащитника Руфата Сафарова и политолога Азера Гасымлы как «политически мотивированные».

«Азербайджан побивает все антирекорды по числу политзаключенных. Мы хотели к Международному дню прав человека обнародовать обновленный список политзаключенных. Но последовали новые аресты, и мы не успели дополнить отчет с подробными справками по новым политзаключенным. Из предыдущего списка из 318 человек выбыл только один политзаключенный – инвалид Фамиль Халилов, и то ему всего лишь изменили меру пресечения. Но появились девять новых политзаключенных – шесть журналистов Meydan TV, независимый журналист Рамин Деко, медиа эксперт Ульви Таиров, правозащитник Руфат Сафаров и политолог Азер Гасымлы. Все ожидания того, что может после COP29 власти смягчат репрессивную политику к оппонентам, не оправдались. Похоже закручивается новый виток репрессий», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Задержания журналистов Meydan TV направлены на подавление критических голосов и нагнетание страха в азербайджанском обществе, а очередной виток репрессий стал свидетельством усиления режима диктатуры, указали ранее азербайджанские оппозиционеры.

Напомним, 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила в Баку с 11 по 22 ноября. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

"Кавказский узел" подготовил справку "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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