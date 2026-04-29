13:58, 29 апреля 2026

Руководитель сайта Meclis.info заявил о пытках после задержания

Имран Алиев. Фото: https://www.meydan.tv/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании суда по тяжким преступлениям руководитель ресурса Meclis.info Имран Алиев заявил о применении насилия после задержания и нарушении права на защиту, потребовав привлечь к ответственности причастных лиц. 

Как писал "Кавказский узел", журналист и руководитель сайта Meclis.info Имран Алиев был задержан 18 апреля 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде. 7 марта стало известно, что активист Эльгиз Гахраман (Гахраманов) также стал обвиняемым по делу Алиева. Он не признал вину. По итогам следствия Алиев и Гахраман были  обвинены по восьми уголовным статьям, в том числе в незаконном предпринимательстве с получением дохода в крупном размере, легализации имущества, добытого преступным путем, контрабанде в составе организованной группы, уклонении от уплаты налогов, подделке документов. Алиеву грозит до 12 лет лишения свободы.

Имран Алиев был задержан после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами журналистов Abzas Media и Toplum TV. Близкие Алиева сообщили, что он отвергает обвинение и был вынужден дать признательные показания под пытками электрошокером. Сам Алиев заявил, что силовики вновь избили его после огласки информации о пытках. 

Вчера, 28 апреля, в Бакинском суде по тяжким преступлениям на очередном судебном заседании по делу Meclis.info были заслушаны показания главного фигуранта Имрана Алиева.  

По его словам, платформа работала в сотрудничестве с местными и международными организациями и получала финансовую поддержку, в частности, от посольства США, американской правительственной организации и американо-германской НПО. Алиев заявил, что в течение трех лет использования помощи доноров он платил налоги. Однако, 18 апреля 2024 года, после прохождения таможенного контроля в аэропорту Баку, его задержал подполковник пограничной службы и передал лицам в гражданской одежде.

"Меня силой вывели с территории аэропорта и доставили в главное управление полиции города Баку. По дороге и затем в управлении на моей голове был черный мешок, я подвергался насилию", - пересказал слова руководителя сайта его отец Багир Алиев.

По утверждению Имрана Алиева, его подвергали пыткам, требуя пароли от технических устройств и подписания представленных документов, и все это происходило в отсутствие адвоката. Как отметил отец руководителя сайта, против его сына применяли электрошокер. Только вечером следующего дня Имрану Алиеву предоставили адвоката по назначению.

"Даже после того как 20 апреля суд арестовал Имрана, его вновь вернули в бакинскую полицию и велели ничего не рассказывать о пытках. А потом руководство СИЗО также требовало помалкивать о принуждении к подписанию документов, не подавать никаких ходатайств", - рассказал Багир Алиев.

В суде Имран Алиев сказал, что знал Эльгиза Гахрамана как общественного активиста и имел с ним дружеские связи, однако делового сотрудничества между ними не было. Что касается еще одной фигурантки дела, Тамиллы Мусаевой, то она сотрудничала на основании служебного договора и выполняла функции по осуществлению налоговых и банковских платежей.

В ходе процесса Имран Алиев потребовал привлечь к ответственности лиц, применявших к нему пытки. Он также просил признать факт нарушения его права на защиту на стадии предварительного следствия. Журналист потребовал признать незаконными решения, принятые в ходе предварительного следствия, и привлечь к ответственности должностных лиц, принявших эти решения. Алиев также подал ходатайство о предоставлении ему возможности ознакомиться с видео- и аудиодоказательствами, содержащимися в материалах дела.

Суд удовлетворил только последнее ходатайство, отклонив остальные, сообщил отец руководителя сайта.

Адвокат Имрана Алиева Расул Джафаров подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о показаниях подзащитного. По его словам, Имран Алиев не считает себя виновным, поскольку свою деятельность осуществлял в соответствии с законодательством Азербайджана.

Адвокат также указал на сохраняющиеся проблемы у Имрана Алиева со здоровьем и продолжающемся непредоставлении ему обследования в гражданской клинике.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на следующем судебном заседании будет продолжено исследование документов дела.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

