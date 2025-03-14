Завершено следствие по делу Алиева и Гахрамана

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Следователи в Азербайджане закончили расследование дела журналиста Имрана Алиева и активиста Эльгиза Гахрамана, обвиняемых по восьми уголовным статьям.

Как писал "Кавказский узел", журналист и руководитель сайта Meclis.info Имран Алиев был задержан 18 апреля 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде. 7 марта стало известно, что активист Эльгиз Гахраман (Гахраманов) также стал обвиняемым по делу Алиева. Он не признал вину.

Имран Алиев был задержан после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами журналистов Abzas Media и Toplum TV. Близкие Алиева сообщили, что он отвергает обвинение и был вынужден дать признательные показания под пытками электрошокером. Сам Алиев заявил, что силовики вновь избили его после огласки информации о пытках. О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Вчера, 13 марта, Имрану Алиеву было объявлено о завершении предварительного следствия, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» два человека из окружения Алиева.

По их словам, Алиев по итогам следствия обвиняется по восьми статьям Уголовного кодекса: 192.2.2 (незаконное предпринимательство с получением дохода в крупном размере), 192.2.3 (те же действия, совершенные в составе организованной группы), статье 193-1.3.1 (легализация имущества, добытого преступным путем), статье 193-1.3.2 (те же действия, совершенные в крупном размере), статье 206.4 (контрабанда в составе организованной группы), статье 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов в составе организованной группы), статье 320.1 (подделка документов) и статье 320.2 (использование поддельных документов). Алиеву грозит до 12 лет лишения свободы, и он, по словам источников, не признаёт себя виновным.

Информацию о завершении следствия подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" и другой фигурант дела Эльгиз Гахраман, который находится под надзором полиции и обвиняется по тем же статьям УК. Он отметил, что по-прежнему не признаёт себя виновным. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела, после этого начнется судебное следствие.

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