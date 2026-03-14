×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:33, 14 марта 2026

Число эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян достигло 300

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

300 граждан России эвакуированы через наземную границу Ирана и Азербайджана, всего через пропускной пункт прошло более 2360 человек. 

Как писал "Кавказский узел", с 28 февраля по 11 марта из Ирана в Азербайджан эвакуированы 2057 человек, в том числе 362 гражданина Азербайджана и 291 гражданин России.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и зарубежных стран из Ирана, сообщает Trend. По данным на вечер 13 марта, начиная с 28 февраля из Ирана было эвакуировано в общей сложности 2309 человек, граждан разных стран.

В частности, были эвакуированы 686 граждан Китая, 403 – Азербайджана, 294 – России. Также в списке граждане других стран, в том числе 13 человек с гражданством Грузии. 

До 19.30 14 марта  из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 60 человек. Эвакуация была осуществлена через государственный пограничный пропускной пункт "Астара". Среди эвакуированных - 3 гражданина Азербайджана, 3 Таджикистана, 43 Индии, 6 России, 4 Канады, а также один сотрудник посольства Исламской Республики Пакистан в Иране.

Таким образом, из Ирана в Азербайджан эвакуированы 300 граждан России и 406 - Азербайджана.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

5 марта в результате атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности.

Атака беспилотников, по всей вероятности, была преднамеренной, однако Азербайджан на первом этапе ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, предположили аналитики в Баку. Замглавы МИД Ирана заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
