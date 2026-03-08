Число эвакуированных из Ирана граждан Азербайджана превысило 300

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала боевых действий в Иране через границу Азербайджана эвакуированы 1873 человека, в том числе 309 азербайджанских граждан.

Как писал "Кавказский узел", с 28 февраля по 7 марта более 1790 граждан 66 государств были эвакуированы из Ирана через азербайджанский пограничный пункт. Среди них были 297 граждан Азербайджана, 282 гражданина России и 13 граждан Грузии.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

К 10 часам [09.00 мск] 8 марта из Ирана в Азербайджан эвакуированы 1873 человека, в том числе 309 граждан Азербайджана, сообщает АПА.

По данным властей, среди эвакуированных 529 граждан Китая, 282 гражданина России, 173 - Таджикистана, 123 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, 26 - Испании, 18 - Саудовской Аравии, 25 - Ирана, 17- Японии, 16 - Франции, 14 - Германии, 13 - Грузии, 12 - Узбекистана, по 10 граждан Болгарии, Конго и Нигерии, восемь граждан Бразилии, столько же – Великобритании и семь граждан Белорусии, пишет сегодня Trend.

Также эвакуированы граждане ОАЭ, Словакии, Канады, Сербии, Казахстана, Швейцарии, Афганистана, Австрии, Чехии, Бахрейна, Бангладеша, Иордании, Шри-Ланки, Украины, Турции, Венгрии, Бельгии, Кувейта, Катара, Мексики, Филиппин, Финляндии, Румынии, Хорватии, Непала, Ливана, Кыргызстана, Йемена, Судана, Индии, Кипра, Польши, Австралии, Туниса, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Мьянмы, Мальдив, Кубы, Южной Африки, Швеции и Ватикана, информирует агентство.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения ударов по Ирану, а президент Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости. Аналитики сочли прагматичной позицию Азербайджана.

5 марта в результате атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности.

Атака беспилотников, по всей вероятности, была преднамеренной, однако Азербайджан на первом этапе ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, предположили аналитики в Баку. Замглавы МИД Ирана заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".