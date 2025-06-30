Изменен порядок въезда в Россию для граждан государств Южного Кавказа

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Гражданам стран, которые пользуются безвизовым въездом в Россию, объявлено о необходимости регистрироваться в приложении “Госуслуг” RuID за трое суток до поездки. Новый порядок въезда вступил в силу сегодня, при этом Минцифры РФ назвал его экспериментальным.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2024 года Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам Грузии въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. 10 октября Путин расширил действие безвизового режима для граждан Грузии, разрешив им въезд в Россию на срок более 90 дней, в том числе для работы и образования, без оформления виз.

Новый порядок въезда в Россию для граждан безвизовых стран вступил в силу сегодня, 30 июня. Он предполагает, что иностранные граждане, которым не нужна виза для посещения РФ, должны не позднее, чем за 72 часа до поездки, зарегистрироваться в государственном приложении RuID, указав свои данные и цели поездки.

В случае срочной поездки в связи со смертью или болезнью родственника разрешается информировать о визите за четыре часа до пересечения границы. Новый порядок с регистрацией в приложении не распространяется на дипломатов, детей младше шести лет и граждан Белоруссии.

Регистрация в приложении RuID включает фотосъемку человека и запись образца его голоса, а уже в России необходимо будет подтвердить данные в МФЦ. При заполнении заявления пользователь должен также загрузить фотографию своего удостоверения личности, указав цели и сроки поездки, а также предполагаемый маршрут - какие регионы страны планируется посетить, отмечает “Коммерсант”.

Приложение ruID стало доступно для скачивания днем 26 июня. По отчетам пользователей, в первые дни после выпуска программа работала со сбоями.

Приложение доступно на русском, английском, армянском, казахском, киргизском, таджикском и узбекском языках, говорится в публикации официального Telegram-канала Минцифры. В ведомстве не объяснили, почему в интерфейсе приложения нет языков других государств, граждане которых пользуются безвизовым въездом, в частности азербайджанского и грузинского.

Ассоциация туроператоров России высказывала опасения, что смена порядка въезда скажется на их клиентах из безвизовых стран, но получила заверения, что отсутствие ruID и заполненного за трое суток заявления “не повлечет за собой отказа во въезде”. 26 июня Минцифры официальным письмом предупредило Минтранс и Минэкономразвития о “добровольном характере заполнения заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения “ruID” в рамках эксперимента”.

“Заполнение анкеты в приложении RuID и получение QR-кода для туристов из безвизовых стран – не обязательно. Это – по желанию: функционал приложения рассчитан на тех, кто будет в РФ длительное время (например, с целью работы или учебы). За отсутствие QR-кода и анкеты в приложении никого разворачивать на границе и отказывать во въезде 30 июня (в первый день начала экспериментального режима) и позже не будут. В письмах не указаны сроки, значит, “добровольность” бессрочная”, - говорится в публикации “Вестника АТОР”.

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