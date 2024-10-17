Политологи поспорили о мотивах отмены российских виз для граждан Грузии

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Полная отмена Путиным визового режима для граждан Грузии накануне парламентских выборов может быть мерой поддержки «Грузинской мечты» со стороны Москвы, но существенного влияния на результаты волеизъявления избирателей это событие не окажет, уверены опрошенные “Кавказским узлом” политологи в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", в мае Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года, а также подписал указ, разрешающий гражданам Грузии въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. Улучшение отношений с Россией снизит поддержку избирателями "Грузинской мечты" на парламентских выборах, заявили тогда эксперты по международным вопросам.

10 октября Путин расширил действие безвизового режима для граждан Грузии, разрешив им въезд в Россию на срок более 90 дней, в том числе для работы и образования, без оформления виз. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации и в тот же день вступил в силу.

Упразднение визового режима Россией произошло на фоне заявлений Запада о возможном аннулировании безвизового режима с ЕС для граждан Грузии, обратил внимание руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. Своим решением Россия стремится “продемонстрировать свою доброту”, считает он.

«В России проживает примерно 180 тысяч грузин, среди которых есть граждане Грузии. Отмена визового режима положительно скажется на их семьях, близкие смогут ездить в Россию, посещать своих родственников. Чтобы это получить, они должны проголосовать за «Грузинскую мечту». Но я не думаю, что это радикально изменит результаты выборов», - сказал Читадзе корреспонденту “Кавказского узла”.

Он уверен, что сейчас граждане Грузии массово предпочитают ездить в Европу и работать там. В прошлом значительная часть мигрантов ехала в Россию из-за отсутствия языкового барьера и по той причине, что туда было легче попасть даже при визовом режиме, однако ввиду международных санкций Россия стала непривлекательной страной для иностранцев, в том числе трудовых мигрантов.

Отмена визового режима для граждан Грузии может быть шагом поддержки «Грузинской мечте» в привлечении голосов избирателей на выборах, но это максимум из того, что Россия готова предоставить Грузии, более серьезных уступок Москва не планирует, полагает представитель "Института европейских ценностей Грузии", бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти.

«Две-три недели назад, когда «Грузинская мечта» начала кампанию по “возвращению территорий” Абхазии и Южной Осетии, ее сразу осадили подчиненные России абхазы и осетины - официальная Москва сразу поставила крест на пропаганде, которую вела «Грузинская мечта», - напомнил он.

14 сентября учредитель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что после парламентских выборов "власти Грузии найдут в себе силы, чтобы принести извинения" за начало Пятидневной войны в августе 2008 года. В Грузии это заявление вызвало возмущение, в ряде городов прошли акции протеста, а эксперты предположили, что "Грузинская мечта" демонстрирует лояльность Кремлю. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова 28 сентября о готовности Москвы поддержать власти Грузии в примирении с Абхазией и Южной Осетией подчеркнуло пророссийскую позицию правящей партии.

Главной причиной упразднения визового режима для граждан Грузии стал большой дефицит рабочей силы в России, полагает один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа", политические мотивы этого решения второстепенны, полагает бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили.

«Президент России больше руководствовался тем, что у него серьезные проблемы из-за дефицита рабочих рук в России. В России сейчас очень серьезный дефицит рабочих, это очень серьезная проблема и он пытается ее решить. Может быть, попутно была задача и в том, чтобы оказать как-то помощь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» на выборах, привлечь тех избирателей, которые ездят в Россию и рады безвизовому режиму с ней», - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам Чечелашвили, среди граждан Грузии российское направление спросом не пользуется, а те грузины, которые живут там, стараются уехать, в первую очередь в Европу или в США.

Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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