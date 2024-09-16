Акции протеста прошли в Грузии после слов Иванишвили об извинениях за Пятидневную войну

16 сентября 2024, 00:48

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В Грузии вызвало возмущение заявление учредителя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Бидзины Иванишвили о том, что власти страны извинятся перед Южной Осетией за войну в августе 2008 года, развязанную Михаилом Саакашвили. В ряде городов люди вышли на акции протеста, высказав свое несогласие, а эксперты предполагают, что «Грузинская мечта» демонстрирует лояльность Кремлю.

Как писал "Кавказский узел", за начало грузино-российской войны 2008 года ответственен бывший президент Саакашвили, заявил 8 августа премьер-министр Грузии, анонсировав "публичный судебный процесс" по делу "Единого национального движения" после парламентских выборов. Россия должна вывести свои войска с грузинских территорий и прекратить нарушения прав проживающих там людей, указали министерство иностранных дел и омбудсмен Грузии в 16-ю годовщину Пятидневной войны. Опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи заявили, что позиция "Грузинской мечты" по этому вопросу противоречит позиции международного сообщества.

Российская военная операция "по принуждению к миру", вошедшая в историю под названием "Пятидневная война", была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После Пятидневной войны Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает эти территории оккупированными Россией и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о Пятидневной войне 2008 года.

Учредитель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Бидзина Иванишвили, выступая 14 сентября на партийном мероприятии в Гори (регион Шида Картли), заявил, что после парламентских выборов 26 октября «власти Грузии найдут в себе силы, чтобы принести извинения» за развязывание войны в августе 2008 года.

«После окончания выборов 2008 года, когда осудят зачинщиков войны, когда все виновные в разрушении проживающего вместе грузино-осетинского братства получат жесточайший правовой ответ. Мы обязательно найдем в себе силы, чтобы принести извинения за то, что в соответствии с заданием изменники «Единое национальное движение» объяло пламенем наших осетинских братьев и сестер», - сказал Иванишвили, слова которого приведены в сообщении пресс-службы партии, направленного корреспонденту «Кавказского узла».

Он обратил внимание, что начало войны было спланировано за пределами Грузии с целью разрыва взаимосвязей, и она не была желаемой ни для грузин, ни для осетин.

По словам Иванишвили, одна из главных задач страны – восстановление территориальной целостности, для которой может стать необходимость проведения конституциональных поправок. Важно не само возвращение территорий, а возвращение осетин – восстановление взаимоотношений.

Грузинские оппозиционеры расценили, что заявление Иванишвили создает опасность для суверенитета и мира в Грузии. Лидер движения «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе считает, что причина этого заявления кроется в том, что он ищет страну для дальнейшего проживания в случае потери власти. Выступив же с этим заявлением, он создал возможность жизни в безопасности в России.

«У Бидзины Иванишвили есть одна задача – он хочет поселиться в России, и сделал он это заявление только для того, чтобы у него была возможность безопасно такого поселиться. Он не выполнил ни одного поручения грузинского народа сейчас и ослабил грузинские позиции на международной арене», - сказал он в эфире грузинской телекомпании «ТВ Пирвели».

Заявление Иванишвили вызвало протест среди части населения, посчитавшей, что Иванишвили изменил стране. В ряде городов страны, в том числе и в Тбилиси, люди вышли на акции протеста, в числе участников акций протеста были и представителей семей погибших на войне военных. В Тбилиси, Кутаиси и Батуми протестующие назвали Иванишвили предателем, передает "Мтавари архи".

Грузинские эксперты, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», сошлись во мнении, что Иванишвили проводит пророссийскую политику и выступает с заявлениями в угоду Кремля.

Этим заявлением Иванишвили оправдывает действия России, вторгшейся на территорию Грузии, считает руководитель исследований неправительственной организации "Гражданская идея", бывший руководитель департамента планирования и политики обороны министерства обороны Георгий Шаишмелашвили.

Подобные речи неприемлемы

«Используется ложный нарратив – Россия защищала мир, ее вынудили вторгнуться в нашу страну. Происходит усиление этого аргумента и это делает избранная власть. Но подобные речи неприемлемы <...> При этом, если такое заявляют, то значит страна должна заплатить большую цену, наказать зачинщика», - сказал он.

По его мнению, это заявление было проверочным и в случае, если на него не будет достаточной реакции, Иванишвили может пойти дальше и объявить Грузию нейтральной страной, а это означает, что у нее нет территориальных претензий. «Знаю, что это звучит очень спекулятивно, но иначе я не могу объяснить это контрпродуктивное заявление, неприемлемое и для электората «Грузинской мечты», - сказал он.

О признании Иванишвили своей лояльности Кремлю посредством этого заявления заявил и представитель «Института европейских ценностей Грузии», бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти.

«Иванишвили еще раз доказывает Кремлю, что он – единственный, кто может проводить их интересы. Если «Грузинская мечта» проиграет на парламентских выборах, то это заявление уже не будут иметь значения. А в случае сохранения власти это заявление будет второстепенно, поскольку он до конца доведет процесс присоединения Грузии к России», - сказал он.

По мнению эксперта, Иванишвили еще надеется на то, что Россия окажет ему содействие при парламентских выборах - при подсчете результатов или после него. Иванишвили не хочет терять власть и не примет поражение на выборах. «В случае прихода к власти оппозиции Иванишвили будут судить. Или он сбежит из Грузии, но это связано с потерей имущества», - сказал Жгенти.

Причина заявления Иванишвили кроется и «в лютой ненависти к оппонентам», либо сам Кремль принуждает Иванишвили к подобным заявлениям, этим заявлением он снимает полностью обвинения с России и обвиняет Грузию, заявил бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили.

Это заявление не служат интересам Грузии

«Это заявление не служат интересам Грузии. На международной арене это заявление скорее всего абсолютно проигнорируют, как и другие его заявления, потому что об Иванишвили уже сложили определенное мнение», - сказал он.

Также, по его мнению, Иванишвили не поддержит и население страны, он рискует – в грузинском обществе эта тема никогда не была популярной.

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