09 августа 2024, 03:52

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Позиция правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» по вопросам о предпосылках и начале Пятидневной войны 2008 года противоречит позиции международного сообщества, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Как писал "Кавказский узел", за начало грузино-российской войны 2008 года ответственен бывший президент Саакашвили, заявил 8 августа премьер-министр Грузии, анонсировав "публичный судебный процесс" по делу "Единого национального движения" после парламентских выборов. Россия должна вывести свои войска с грузинских территорий и прекратить нарушения прав проживающих там людей, указали министерство иностранных дел и омбудсмен Грузии в 16-ю годовщину Пятидневной войны. В годовщину ее начала жители Грузии вспомнили погибших, в том числе двух убитых в Цхинвали журналистов.

Российская военная операция "по принуждению к миру", вошедшая в историю под названием "Пятидневная война", была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После Пятидневной войны Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает эти территории оккупированными Россией и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о Пятидневной войне 2008 года.

Власти Грузии политизируют августовскую войну 2008 года, говоря о том, кто развязал ее и когда именно она началась, 7 или 8 августа. Оппозиция считает датой начала войны 7 августа, а правящая партия обвиняет оппонентов в попытке сместить акцент, настаивая на дате 8 августа. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили сообщил, что оппозиция вплоть до 2013 года считала датой начала войны 8 августа и лишь позднее пересмотрела свою точку зрения.

«Стыдно, когда мы стоим у могил героических воинов и говорим о дате, в то время как предыдущая власть вплоть до 2013 года отмечала начало войны 8 августа. Вопрос, что изменилось сегодня», — заявил он.

И власти Грузии, и оппозиционеры традиционно посещают кладбище в Тбилиси, на котором захоронены погибшие в войне 2008 года, но в разные дни, в зависимости от того, какую дату они считают началом войны: оппозиция приходит почтить память погибших 7 августа, «Грузинская мечта» - 8 августа.

Политсовет «Грузинской мечты» также выступил с заявлением, в котором возложил вину за начало войны на предыдущие власти страны – партию «Единое национальное движение». В нем излагалось намерение провести «публичный судебный процесс» над представителями этой партии и подчеркивалось что ЕНД пытается изменить дату начала войны с 8 августа на 7 августа, в попытке избежать ответственности за свое преступление, которое пытается скрыть.

Дата начала войны и вопрос о том, кого считать ее инициатором, активно политизируются «Грузинской мечтой», которая заняла позицию, отличающуюся от позиции международного сообщества, указали опрошенные «Кавказским узлом» аналитики. Проведенные расследования выявили, что военные действия начались 7 августа, напомнили они.

«Абсурдно и аморально говорить после войны, после того, как погибли люди, - когда она была начата и кем. Уже провели крупное расследование, в сентябре 2009 года был отчет Тальявини, в котором все четко сказали. Больше такого расследования никто не проводил. Также в Гаагском суде четко сказано, когда началась война», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» бывший государственный министр Грузии по вопросам гражданского равенства и примирения Паата Закареишвили.

По его словам, власти и оппозиция начали обесценивать важную для грузинского общества память о войне и превращать ее «в мелкую тему перед выборами». Дискуссии о том, кто виновен в развязывании войны и по какой причине, происходили в августе в год каждых выборов, напомнил он, отметив, что попыток искать выход из сложившейся ситуации участники этих дебатов не предпринимали.

Закареишвили назвал «странным и опасным» заявление политсовета «Грузинской мечты», которая сообщила о намерении провести публичный суд над ЕНД, но не упомянула о необходимости выполнения России обязательств, взятых на себя в рамках «Соглашения о прекращении огня» - отводе войск на позиции, которые занимали до 7 августа 2008 года.

«В этом заявлении не было сказано о вине России и не было сказано, что Россия должна отвести войска, выполняя условия договора, которые подписали Грузия и Россия под руководством Евросоюза. Отвести войска по состоянию на 7 августа. «Грузинская мечта» хочет перенести всю тяжесть ответственности на прежние власти Грузии», - сказал он.

Аналитик предполагает, что договоренности между «Грузинской мечтой» и российскими властями могут привести к передаче Абхазии и Южной Осетии России, в обмен на ее помощь в сохранении власти партией. Для такой передачи властям Грузии достаточно признать, что в процессе мирного урегулирования конфликтов невозможно продвижение, а Россия безусловно и тотально контролирует ситуацию. Подобные заявления способствуют росту российского влияния в Абхазии и Южной Осетии.

Вопрос о дате начала войны принципиально важен, поскольку от этого зависит и ответ на вопрос, кто был ее инициатором, считает один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа", бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили. В частности, в «фундаментальном исследовании», проведенном Андреем Илларионовым (Илларионов Андрей Николаевич признан иностранным агентом), приведены прямые и косвенные факты, доказывающие, что регулярные российские военные части пересекли государственную границу Грузии – Рокский тоннель 7 августа.

«Это фактически было начало военной агрессии против суверенного соседнего государства. В этом заключается факт. Политизиция – те, кто пытается обвинить Грузию в том, что она начала эту войну, говорят о том, что первые военные действия были совершены Грузией 8 августа», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Оппозиция не политизирует вопрос войны, ее представители лишь посещают могилы павших в войне 7 августа, считает аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований", бывший руководитель информационно-аналитического департамента министерства внутренних дел Шота Утиашвили.

«Действующие власти Грузии всегда занимали другую позицию, они всегда говорили, что Грузия начала войну. С их приходом во власть отношение Грузии к войне изменилось», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Эксперты полагают, что риторика «Грузинской мечты» оказывает воздействие только на ее электорат, который не интересуется аргументами из других источников информации и не задается вопросам о правдивости заявлений правящей партии. По мнению Закареишвили, заявления партии в первую очередь рассчитаны на лояльный ей электорат, который лидеры «Грузинской мечты» рассчитывают мобилизировать перед выборами.

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