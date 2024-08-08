Жители Грузии вспомнили погибших в Пятидневной войне

08 августа 2024, 21:38

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Спустя 16 лет после Пятидневной войны боль от потери не утихла, рассказали родные погибших журналистов Александра Климчука и Гиги Чихладзе. Пользователи соцсетей в память о событиях 2008 года опубликовали изображение колокола и девиз: "Помню всегда".

Как писал "Кавказский узел", за начало грузино-российской войны 2008 года ответственен бывший президент Саакашвили, заявил премьер-министр Грузии и анонсировал "публичный судебный процесс" по делу "Единого национального движения" после парламентских выборов. Россия должна вывести свои войска с грузинских территорий и прекратить нарушения прав проживающих там людей, указали министерство иностранных дел и омбудсмен Грузии в 16-ю годовщину Пятидневной войны. В Южной Осетии прошли траурные мероприятия по случаю 16-й годовщины начала Пятидневной войны.

Российская военная операция "по принуждению к миру", вошедшая в историю под названием "Пятидневная война", была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После Пятидневной войны Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает эти территории оккупированными Россией и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о Пятидневной войне 2008 года.

"Помню всегда" - такой девиз вместе с изображением колокола заполнил грузинские социальные сети. Вчера и сегодня в Грузии вспоминают августовскую войну 2008 года, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Среди погибших в Пятидневной войне были фотограф Саша Климчук и журналист Гига Чихладзе. С коллегами из США 8 августа 2008 года выехали для освещения боевых действий в Цхинвали. Журналисты были обстреляны осетинской вооруженной группой. Гига и Саша погибли на месте. Сведения об их гибели долго не подтверждалась, и лишь 17 августа российская сторона доставила в Гори тела погибших. 30-летний Гига Чихладзе работал на Russian Newsweek, "Радио Франсе" и писал статьи для ряда зарубежных изданий, 27-летний Саша Климчук был фоторепортером ИТАР-ТАСС и одним из основателей фотоагентства Caucasus Images. У Гиги остались жена и двое маленьких детей, а у Александра - пожилые родители.

Спустя 16 лет ощущения те же, и до сих пор так же больно, как и тогда. Со временем все больше и больше вспоминаю дни того августа

Вдова Гиги Чихладзе, журналистка Ната Мумладзе рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что их дети вспоминают своего отца постоянно. "Девочке уже 20, а сыну 19. Они оба студенты и учатся в США", - сказала она.

Мать Александра Климчука Юлия Климчук рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что осталась одна. Пенсию по потере кормильца ей не предложили. "Моя мама умерла в тот день, когда узнала, что Саша погиб. Муж тоже скончался очень скоро. Я сейчас живу одна и ни на минуту не забываю о Саше. Спустя 16 лет ощущения те же, и до сих пор так же больно, как и тогда. Со временем все больше и больше вспоминаю дни того августа", - рассказала она.

В 2022 году сакребуло (горсовет) Тбилиси решило назвать улицы в честь Климчука и Чихладзе.

Теона Панквелашвили, живущая в Гори, вспомнила, как развивались события в регионе в августе 2008 года. "С 5 августа в Гори уже слышались звуки военных действий. 7 августа я отчетливо видела боевые действия, потому что небо было красным от бомб. 8 августа в 10.20 утра в Гори упала бомба. Мы с мамой в это время находились на улице перед театром, люди растерялись, плакали, царил хаос. Город был пуст. Нам позвонили ночью и попросили покинуть город. Отец отвез меня и маму в долину Атени, в село Бнависи. 9 августа в 10.20 над нами пролетел бомбардировщик и бомбил горы и леса долины Атени. Мы с другом стояли на балконе в селе Бнависи. Друг позвонил в Гори. Его коллега, врач скорой Тамуна, говорила ему, что взрываются бомбы, и в это время мы услышали крик и звук бомбежки по телефону. Тамуна была ранена. Мы поехали в Тбилиси. Отец друга остался в Гори и до конца помогал оставшемуся населению гуманитарной помощью", - рассказала она.

12 августа сообщили, что российская армия приближается к Тбилиси, вспоминает Теона. "Я заплакала и спросила маму, не зря ли произошло 9 апреля. К счастью, с помощью губернатора, президента Саакашвили, Америки и Евросоюза Россия отступила, хотя и оккупировала дополнительные территории... Сегодня война снова продолжается в форме ползучей оккупации", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно докладу правозащитной организации Human Rights Watch, размещенному на "Кавказском узле", российские кассетные удары наносились по целям в Горийском и Карельском районах, в результате чего непосредственно в момент ударов погибли, по меньшей мере, 12 гражданских лиц и были ранены, по меньшей мере, 46. Все эти удары можно квалифицировать как неизбирательные, подчеркивается в документе. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж "Пятидневная война: боль и трагедия простых семей".

Директор НПО "Центр социальной солидарности Тамта Микеладзе считает, что война не закончилась. "Одно дело, как власти говорят о войне и мире, другое, когда слышишь реальные истории людей, пострадавших от войны и конфликта. У нас есть все кроме мира! Мы живем в состоянии постоянной войны!" - написала она сегодня на своей странице в Facebook*.

Боевые действия принесли страдания многим жителям как Южной Осетии, так и Грузии, писали ранее журналисты и правозащитники, ставшие очевидцами тех событий. Женщины и дети "двое суток дрожали в подвалах, пока столицу Южной Осетии Цхинвали утюжили "Градом", пока по городу долбила артиллерия", рассказала, в частности, программный директор Human Rights Watch по России Татьяна Локшина.

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