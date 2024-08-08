Грузинско-российская война 2008 года. Фото: сайт партии "Единая Россия" https://er.ru/activity/news/avgust-2008-goda-tri-goda-posle-toj-vojny

08 августа 2024, 18:10

Премьер-министр Грузии обвинил Саакашвили в войне 2008 года

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За начало грузино-российской войны 2008 года ответственен бывший президент Саакашвили, заявил премьер министр Грузии и анонсировал "публичный судебный процесс" над "Единым национальным движением" после парламентских выборов. Россия должна вывести свои войска с грузинских территорий и прекратить нарушения прав проживающих там людей, указали министерство иностранных дел и омбудсмен Грузии в 16-ю годовщину Пятидневной войны. 

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне 15-й годовщины "Пятидневной войны" посетила кладбище в Мухатгверди, где похоронены погибшие военные, и заявила о планах мирно восстановить территориальную целостность страны. МИД Грузии, омбудсмен и правозащитники рассказали о проблемах жителей сел, оказавшихся на линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией. Грузия, Южная Осетия и Абхазия должны подписать соглашение о неприменении силы и о делимитации и демаркации границ, заявила сегодня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Российская военная операция "по принуждению к миру", вошедшая в историю под названием "Пятидневная война", была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает эти территории оккупированными Россией и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Сегодня премьер-министр, председатель парламента и члены правительства Грузии посетили братское кладбище в Мухатгверди, где похоронены военные, погибшие во время августовской войны. По традиции последних лет, лидеры оппозиции почтили их память 7 августа, сообщило издание "Новости Грузия".

Оппоненты властей считают, что правящая "Грузинская мечта» повторяет тезисы Кремля – якобы в ночь на 8 августа Тбилиси атаковал "спящий Цхинвал", а Россия ответила ради защиты своих миротворцев. Они напоминают, что именно 7 августа были зафиксированы первые факты прохода российских танков через Рокский тоннель, то есть вторжения в Грузию. "Вы помните, что наши политические оппоненты на протяжении лет отмечали эту дату 8 августа, а спустя несколько лет они решили, что, оказывается, война была начата 7 августа. Это спекуляции, у которых нет оснований. Единственная цель – и во всем этом как-нибудь расколоть общество", — заявил Кобахидзе.

В партии власти полностью согласны с заявлениями Кремля о том, что войну в 2008 году «развязал» третий президент Грузии Михаил Саакашвили . В «Грузинской мечте» анонсировали «публичный судебный процесс» над партией Саакашвили после парламентских выборов в октябре. По словам Кобахидзе, сейчас они думают над «правовой формой». "Это может быть обращение в прокуратуру, это может быть парламентская следственная комиссия, это может быть обращение в Конституционный суд. Можно использовать все инструменты. Общественность получит информацию обо всем этом, но главное, чтобы преступление 2008 года, совершенное режимом «Национального движения» Саакашвили, было полностью расследовано», — приводятся слова Кобахидзе в публикации.

По его словам, «Грузинская мечта» не начинала такое расследование до сих пор, поскольку дожидалась решений судов в Гааге и Страсбурге по искам о войне 2008 года. Премьер считает, что «именно усилиями» их правительства там установили, что «грузинская армия не нарушала права человека и не совершала военных преступлений».

МИД Грузии сегодня обвинил Россию в в несоблюдении соглашения о прекращении огня и призвал вывести свои войска с территории страны "Даже спустя 16 лет Российская Федерация продолжает оккупацию неотделимых регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона… МИД призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнить свои обязательства перед Европейским Союзом по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести свои войска с территории Грузии, прекратить грубые нарушения прав человека в оккупированных регионах, а также препятствование возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома", — говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте ведомства. 

МИД назвал "деструктивные действия" России, которые негативно влияют на безопасность и гуманитарную обстановку в Абхазии и Южной Осетии - присутствие российских военных баз, проведение военных учений, заграждения на линии разграничения, убийства и незаконные задержания мирных жителей, этническая дискриминация грузинского населения, препятствование доступу международных организаций и развертыванию механизмов международной безопасности.

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани отметил необходимость защиты прав людей, проживающих в Южной Осетии и Абхазии. "Народный Защитник Грузии призывает власти Грузии, используя все международные механизмы и с привлечением международного сообщества, усилить давление по защите прав людей, проживающих в оккупированных регионах, и не жалеть усилий для расширения и укрепления диалог между искусственно разделенным обществом", - процитировала его заявление Tabula. В частности, он отметил невозможность для жителей учиться на грузинском языке и бордеризацию, указав, что такие действия "грубо нарушают права населения".

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 7 августа приехала в Эргнети в связи с 16-й годовщиной российско-грузинской августовской войны. "Это то, что мы никогда не примем, а непринятие означает, что мы должны каждый день думать, что можно сделать, чтобы не вернуть эти территории войной или силой. Возвращение этих территорий, а точнее, воссоединение население здесь и там начинается здесь, с усиления этой деревни; с людьми, которые все еще живут здесь и которым нужна поддержка, программы, чтобы удержать молодежь на месте. У нас должны быть послания для живущих там людей — неважно, грузины они или осетины. Их будущее, как и наше будущее, находится в Европе, и это будет окончательным объединителем", — привело слова президента издание "Нетгазети".

Саломе Зурабишвили поинтересовалась, когда в последний раз министр культуры обращался в ЮНЕСКО с просьбой защитить наши церкви в Абхазии и Цхинвальском регионе.

"Что делается в этом направлении? Что делается для грузинского языка? Что делается для организации транспорта отсюда? […] Где министр примирения и гражданского равенства, что делается ежедневно, какая стратегия у нас есть здесь для укрепления этого региона?", - спросила она, добавив, что село "было восстановлено на деньги "иностранных агентов".

Госдепартамент США 7 августа заявил, что 16 лет назад в этот день Россия вторглась в суверенную Грузию. "Россия продолжает оккупировать 20 процентов территории Грузии и навязывает свою волю тамошнему населению, в том числе требуя передачи стратегически важных земель Абхазии России и принятия мер по созданию постоянной военно-морской базы в Очамчире. Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года, вывести свои войска к доконфликтным позициям и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи. Мы также призываем Россию отменить так называемое признание независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Эти действия позволят десяткам тысяч вынужденных переселенцев безопасно вернуться в свои дома", - следует из заявления на сайте Госдепа.

 2 января секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба сообщил, что пункт базирования российского военно-морского флота в Очамчирском районе может начать работу уже в этом году. На пункте базирования будут запасы горюче-смазочных материалов, сменяющийся личный состав и условия для отдыха экипажей судов, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" российские военные эксперты Василий Дандыкин и Андрей Кошкин. Если российская база в Очамчирском районе будет задействована в военной операции на Украине, не исключены удары по этой территории, расположенной вблизи от линии разграничения с Грузией, указали тбилисские аналитики. Власти Грузии ничего не предпринимают, чтобы воспрепятствовать строительству военного объекта, подчеркнули они.

С аналогичным заявлением выступил и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Мы осуждаем продолжающееся присутствие российских вооруженных сил в оккупированных самопровозглашенных регионах Абхазии и Южной Осетии, что нарушает международное право и противоречит обязательствам России по соглашению из шести пунктов, достигнутому 12 августа 2008 года. Нарушения прав человека пострадавшего от конфликта населения в Грузии продолжаются, в том числе в результате политики «бордеризации», закрытия пунктов пропуска и незаконных задержаний со стороны российских военных и де-факто властей. Необходимо положить конец ограничениям свободы передвижения, провести расследования нарушений прав человека и обеспечить справедливость для всех жертв", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте делегации Евросоюза в Грузии.

На заявления иностранных политиков в связи с очередной годовщиной "Пятидневной войны" обратил внимание блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi.

"Десятки заявлений от западных властей, как под копирку. И так, каждый год, начиная с 2008. Никто этому давно уже не удивляется, кроме хронически чистых листов и лицемеров, и даже не обижается. Как бы я оценил отношение грузинского общества к такой позе прогресса и демократии? Думаю, мягко говоря, это насмешливо - презрительное понимание, что за фиговыми масками нет ничего, что бы могло как-то заинтересовать и впечатлить Россию, которая, кажется, давно уже даже не обращает внимания на "глубокие озабоченности" и "ультиматумы" со стороны как ведущих демократий, так и еле заметных политических карликов", - написал он сегодня. 

"Кавказский узел" также писал, что 21 января 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что власти России причастны к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, однако не несут ответственности за боевые действия в августе 2008 года. Решение ЕСПЧ не повлияет на статус Южной Осетии и Абхазии, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" южноосетинские политологи.

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения. Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики. 

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Примечание:

"Евросоюз призвал Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии", "Международный уголовный суд выдал ордера на арест трех чиновников Южной Осетии", "Десять улиц Тбилиси получили имена погибших при разгоне митинга 1989 года".

Автор: "Кавказский узел"

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