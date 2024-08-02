Аналитики назвали риски появления российской базы в Очамчире для Грузии

02 августа 2024, 21:16

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Если российская база в Очамчирском районе будет задействована в военной операции на Украине, не исключены удары по этой территории, расположенной вблизи от линии разграничения с Грузией, указали тбилисские аналитики. Власти Грузии ничего не предпринимают, чтобы воспрепятствовать строительству военного объекта, подчеркнули они.

Как информировал "Кавказский узел", 12 января секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба сообщил, что пункт базирования российского военно-морского флота в Очамчирском районе может начать работу уже в этом году. На пункте базирования будут запасы горюче-смазочных материалов, сменяющийся личный состав и условия для отдыха экипажей судов, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" российские военные эксперты Василий Дандыкин и Андрей Кошкин.

6 октября 2023 года президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что подписано соглашение с Россией о размещении в Очамчирском районе пункта базирования военно-морского флота. Размещение российской базы может привести к тому, что Абхазия окажется втянутой в российско-украинской конфликт, указал журналист Роин Агрба. Появление этой базы повысит безопасность Абхазии, предположили политолог Нателла Акаба и лидер ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия.

Лидер оппозиционной партии "Европейские демократы" Паата Давитая заявил, что на базе смогут разместить примерно пять кораблей и восемь подводных лодок.

"Примерно к сентябрю эта база будет готова для приема подлодок и кораблей. Примерно пять кораблей и восемь подлодок будет там расположено. База Очамчире становится легитимным объектом для удара", - сказал он в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Если Россия станет использовать военную базу против Украины, то у Украины появится право использовать камикадзе-катера и дроны против базы, указал главный редактор военного журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили.

Новая военная база России будет расположена в нескольких километрах от территории Грузии, подконтрольной ее властями, что заключает в себе большие риски, подчеркнул аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

"Риски очень большие - чем больше милитаризована Абхазия, тем больше риска для страны – больше опасность, что Россия может начать атаку на Грузию. Также Украина может начать бомбить эту территорию. Грузия может оказаться в эпицентре военных действий между Россией и Украиной», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, все зависит от результатов проведения специальной военной операции – если Россия станет выигрывать, то "очень трудно будет противодействовать ее планам, если выигрывать будет Украина, тогда можно надавить на Россию и под коллективным давлением, она может ввести войска из Абхазии и Южной Осетии". "Запад может вполне поставить России такие условия и тогда может начаться мирный процесс урегулирования с Абхазией и Южной Осетией и можно найти компромиссные решения", - считает Гоголашвили.

Грузия самостоятельно не может оказать влияние на действия России в Абхазии, но может привлечь к этому международное сообщество, поднимая этот вопрос на различных платформах, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы, заявил один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа", бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили . "Правительство Грузии должно информировать о происходящем, выражать протест и говорить, что предпринимаемые там действия - незаконные и так организовать давление на российские власти, чтобы они понимали о своих противозаконных действиях. На сегодняшний день такие действия властей Грузии не прослеживаются. Это нельзя оставлять без внимания и риторически ограничиваться отдельными заявлениями тоже нельзя. Надо проводить системную работу на всех площадках", - сказал Чечелашвили корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, создание военной базы в Очамчире заключает в себе «очень большие риски». "Если на базе будут находится корабли Черноморского флота России, принимающие участие в военных действиях, то нельзя исключать того, что украинцы ракетами или беспилотниками будут атаковать эту военную базу. Это получается, что откроется второй фронт в Грузии и действия России - самое реальное открытие второго фронта", - сказал он.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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