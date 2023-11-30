Аналитики поспорили о военной базе в Очамчире

30 ноября 2023, 07:52

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Размещение российской военно-морской базы в Очамчирском районе может привести к тому, что Абхазия окажется втянутой в российско-украинской конфликт, считает журналист Роин Агрба. Появление этой базы повысит безопасность Абхазии и обезопасит ее от нападения со стороны Грузии, считают политолог Нателла Акаба и лидер ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия.

Как информировал "Кавказский узел", 6 октября стало известно, что власти России и Абхазии договорились о размещении в Очамчирском районе пункта базирования военно-морского флота. Размещение этой базы усилит напряженность в Черноморском регионе, поскольку Грузия считает эту территорию оккупированной Россией, заявили 10 октября в НАТО. 27 октября грузинские правозащитники раскритиковали пассивную реакцию Тбилиси на развертывание российской базы в Абхазии.

Размещение российской военной базы в Очамчирском районе не принесет Абхазии выгоды, считает абхазский журналист Роин Агрба.

"Даже доходов от аренды земли не будет, там выплата – символический рубль в год. С точки зрения безопасности тоже плюсов нет – у Грузии и так нет ресурсов для реваншистских действий. А вот минусы есть – к нам может прийти война. Украинские беспилотники могут долететь и до Очамчыры", – сказал Агрба корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог Нателла Акаба высказала противоположное мнение. Наличие российской военной базы повысит безопасность Абхазии, считает она. "Это поможет повысить нашу безопасность, поскольку есть страна, которая мечтает напасть. Тем более что во время грузино-абхазской войны именно в Очамчыре начались зверские преступления против мирного населения", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Россия и Абхазия договорились о создании военной базы в Очамчирском районе еще в 2012 году в рамках договора о стратегическом партнерстве, отметил лидер ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия. "Это большой плюс в обеспечение безопасности нашей республики. Это всем должно быть ясно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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