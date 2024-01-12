Названы возможные сроки открытия российской военной базы в Абхазии

12 января 2024, 13:37

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Пункт базирования российского военно-морского флота в Очамчирском районе может начать работу уже в этом году, заявил секретарь Совбеза Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября 2023 года президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что подписано соглашение с Россией о размещении в Очамчирском районе пункта базирования военно-морского флота. Размещение российской базы может привести к тому, что Абхазия окажется втянутой в российско-украинской конфликт, указал журналист Роин Агрба. Появление этой базы повысит безопасность Абхазии, предположили политолог Нателла Акаба и лидер ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия.

Работа пункта постоянного базирования российского военно-морского флота может начаться уже в 2024 году, сообщил РИА Новости секретарь совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

"Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется. Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно. Это будет пункт базирования, так это прописано в соглашении", - приводит сегодня его слова агентство.

По словам Шамбы, строительство пункта базирования "отвечает букве и духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве". "Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, и мы видим, как они выполняются, с 2008 года у нас нет инцидентов с захватом судов в море, спокойна ситуация и в приграничном районе. В рамках соглашения есть обязательства и у абхазской стороны. И мы также их выполняем", - цитирует Шамбу агентство.

Напомним, по мнению грузинской оппозиции, Россия договорилась с Абхазией о размещении пункта базирования на фоне примирительной политики правящей партии "Грузинская мечта". Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией открытие пункта базирования ВМФ России в Абхазии. Военные аналитики указали, что Грузия должна усилить давление на Россию, обратиться в ООН и призвать на помощь стратегических партнеров в этой ситуации.

В свою очередь Евросоюз и НАТО сочли угрозой военной эскалации российский военный пункт в Абхазии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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