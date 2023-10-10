НАТО указало на риски обострения конфликта из-за базы ВМФ России в Абхазии

10 октября 2023, 10:14

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Размещение российской базы военно-морского флота в Очамчирском районе Абхазии усилит напряженность в Черноморском регионе, поскольку Грузия считает эту территорию оккупированной Россией, заявили в НАТО.

Как информировал "Кавказский узел", 6 октября президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что подписано соглашение с Россией о размещении в Очамчирском районе пункта базирования российского военно-морского флота. Президент Грузии назвала это решение провокацией, а грузинские военные аналитики призвали власти страны усилить давление на Россию, обратиться в ООН и призвать на помощь стратегических партнеров. Евросоюз счел угрозой для Грузии российский военный пункт в Абхазии.

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой осудила соглашение властей Абхазии и России о размещении базы ВМФ России в Очамчирском районе.

"Мы осуждаем намерение России разместить военно-морскую базу в Очамчыре, поскольку она будет расположена на оккупированной Россией территории Грузии. Это грозит дальнейшей дестабилизации в Черноморском регионе", – сказано в опубликованной 9 октября на сайте НАТО резолюции, перевод которой выполнил "Кавказский узел".

Парламентская ассамблея НАТО поддержала решение Бухарестского саммита 2008 года, что Грузия будет принята в НАТО согласно плану действий по вступлению в качестве "неотъемлемой части процесса вступления". Грузии и Молдавии необходимо оказать пакет мер поддержки, кроме того, Грузии необходимо оказывать активную поддержку на пути евроатлантической интеграции, сказано в резолюции.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, признала затем независимость Южной Осетии и Абхазии.

Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

"Кавказский узел" также писал, что в СМИ и интернете в начале текущего года появилась информация о том, что Абхазия будто бы войдет в состав России. 20 февраля власти Абхазии заявили, что эти сведения являются слухами и подрывом основ конституционного строя. Перед этим ряд общественных организаций и активистов выступили с обращением, что вопрос о статусе Абхазии не подлежит обсуждению.

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