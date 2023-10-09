Евросоюз счел угрозой для Грузии российский военный пункт в Абхазии

09 октября 2023, 14:15

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Размещение в Абхазии пункта базирования военного флота противоречит обязательствам России о прекращении боевых действий в Грузии и угрожает стабильности в регионе, заявил Евросоюз.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что подписано соглашение с Россией о размещении в Очамчирском районе пункта базирования российского военно-морского флота. Президент Грузии назвала это решение провокацией, а грузинские военные аналитики призвали власти страны усилить давление на Россию, обратиться в ООН и призвать на помощь стратегических партнеров.

Различные мнения по поводу соглашения высказали абхазские аналитики. По мнению журналиста Роина Агрбы, пункт базирования угрожает втянуть Абхазию в возможные боевые действия, а политолог Нателла Акаба считает, что его создание благоприятно для страны. Создание пункта базирования позволит усилить контроль над зоной Черного моря, указали опрошенные "Кавказским узлом" российские военные аналитики.

Евросоюз выразил "глубокую озабоченность" в связи с сообщениями о планах России создать пункт постоянного базирования военного флота в Абхазии, поскольку это подрывает территориальную целостность Грузии, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Согласно заявлению, Брюссель полагает, что этот шаг "противоречит международным обязательствам России и договоренностям от 12 августа 2008 года" о прекращении боевых действий в Грузии.

"Если Россия продолжит реализацию этого плана, это приведет к дальнейшему усилению напряженности и создаст угрозу стабильности в регионе", - цитирует сегодня заявление ведомства ТАСС.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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