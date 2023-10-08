Военные аналитики назвали угрозой для Грузии планы открыть российскую базу в Абхазии

08 октября 2023, 04:46

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Открытие пункта базирования военно-морского флота России в Абхазии является провокацией, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии должны усилить давление на Россию, обратиться в ООН и призвать на помощь стратегических партнеров, считают военные аналитики.

Как писал "Кавказский узел", президент Абхазии Аслан Бжания сообщил 6 октября, что подписано соглашение с Россией о размещении в Очамчирском районе пункта базирования военно-морского флота. По мнению представителей оппозиции, Россия договорилась с Абхазией о размещении пункта базирования на фоне примирительной политики "Грузинской мечты".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала 7 октября подписанное Россией и Абхазией соглашение о размещении пункта базирования военно-морского флота, назвав его провокацией. «Незаконное, преступное и возмутительное решение России – открытие очередной военной и первой военно-морской базы в Очамчире, на территории суверенной Грузии. Эта провокация представляет угрозу не только для Грузии, но и для всего региона», - говорится в ее заявлении, распространенном "Мтавари Архи".

По ее словам, Россия пытается усилить свое влияние в Черноморском регионе. «Я призываю партнеров Грузии и международное сообщество немедленно отреагировать», - говорится в заявлении.

Военный эксперт Вахтанг Маисая считает, что размещение военно-морской базы "имеет прямое отношение к Украине". "В Очамчирской бухте в свое время, во времена Советского Союза базировались среднего класса подлодки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что в бухту можно будет перебазировать подлодки из Крыма.

"Они хотят усилить инфраструктуру Военно-морских сил России и, возможно, на территории Очамчири будет создан альтернативный оперативный штаб управления Черноморским флотом <...> Очамчирскую бухту можно укрепить противокорабельными системами и противоракетными системами, ПВО и защитить от морских дронов", - предполагает он.

Кроме того, по словам Маисаи, размещение пункта базирования может быть связано с планами построить глубоководный порт Анаклия.

Строительство глубоководного порта Анаклия на Черноморском побережье Грузии началось в декабре 2017 года. В январе 2020 года власти Грузии констатировали, что "Консорциум развития Анаклии" не смог завершить в установленные сроки строительство глубоководного порта и соглашение о строительстве глубоководного порта расторгнуто. Оппозиция сочла это решение политическим. В августе 2022 года стало известно о планах реанимации проекта строительства порта.

"Уже создан глубоководный порт Тамань на Керченском полуострове. Руководство Кремля хочет, чтобы порт Тамань был единственным глубоководным портом в регионе", - отметил эксперт, добавив, что власти Грузии должны усилить политическое давление на Кремль, чтобы не допустить строительство пункта базирования.

Военный эксперт Акия Барбокадзе считает, что власти Грузии должны сделать жесткое заявление и осудить попытку Кремля разместить в Абхазии пункт базирования. "Власти Грузии обязаны сделать жесткое заявление, осудить попытку России и предупредить Россию, что если российский военный флот будет размещен в прибрежной акватории Грузии в Абхазии, Грузия закроет границы, приостановит экономические отношения с Россией, запретит полеты и потребует экстренного заседания Организация Объединенных Наций", - написал он в соцсети.

Также Барбокадзе считает, что Грузии следует обратиться к "стратегическим партнерам" и требовать гарантий безопасности, а также прекратить поставки энергии с Ингурской ГЭС в Абхазию.

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