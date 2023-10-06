Оппозиция сочла российскую базу в Абхазии плодом политики "Грузинской мечты"

06 октября 2023, 00:11

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Москва договорилась с Сухуми о размещении базы военно-морского флота на фоне примирительной политики "Грузинской мечты" по отношению к России, заявили представители оппозиции. МИД Грузии отметил, что размещение базы нарушает суверенитет Грузии.

Как писал "Кавказский узел", президент Абхазии Аслан Бжания сообщил сегодня, что подписано соглашение с Россией о размещении в Очамчирском районе пункта базирования военно-морского флота.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Размещение российской базы в Очамчире - результат политики "Грузинской мечты" в отношении России, заявила депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе. "Грузинское правительство практически выбрало капитуляцию перед Россией. В течение всего этого периода грузинское правительство заигрывало с Россией, и происходило усиление российского влияния в Грузии для того, чтобы в конечном итоге аннексировать наши оккупированные территории, включая расширение баз, использование различной инфраструктуры", — перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Деканоидзе в эфире телекомпании "Формула".

С ней согласился член "Единого национального движения" Леван Безашвили. "Решение де-факто властей России и Абхазии о размещении новых баз в Очамчирском районе является результатом, что "Грузинская мечта" реализует примирительную политику по отношению к России", - заявил он в эфире телекомпании.

Лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе также связал заявление Бжании с политикой нынешних властей Грузии. "Это очень тяжелая информация. Вообще, преступление номер один перед страной и народом, которое совершает "Грузинская мечта", в том, что тема Абхазии и Самачабло (неофициальное грузинское название бывшей Юго-Осетинской автономной области Грузии - прим. "Кавказского узла") максимально выведена из процессов и к ней пытаются привыкнуть. В конечном счете, мы можем оказаться в таком тяжелом положении, что столкнемся с еще большей проблемой восстановления территориальной целостности Грузии", — заявил Вашадзе в эфире "Мтавари архи".

База российского флота в Абхазии - это "попытка Российской Федерации провести боевые действия с Грузией, попытка перенести линию фронта в Абхазию", — заявил один из лидеров "Лело" Бадри Джапаридзе ТВ Формула.

По его словам, эта база будет использоваться для прикрытия российских военно-морских сил, которые задействованы в военной операции на Украине. Джапаридзе призвал жителей Абхазии не допустить создания базы, "так как это представляет большую угрозу их безопасности".

Решение о размещении военной базы "свидетельствует о полном провале политики Иванишвили", считает лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария. "Правящая партия "Грузинская мечта" отказывается реагировать или даже замечать продолжающиеся встречи Москвы с абхазским оккупационным режимом, кульминацией которых стало объявление о создании новой российской военной базы. Вместо этого "Мечта" занимается печально известной процедурой импичмента президента и еще большим ограничением свободы слова. Все это направлено на искоренение независимых демократических институтов, запугивание гражданского общества и саботаж интеграции в ЕС, что наносит существенный ущерб национальной безопасности", - перевел его слова в эфире телекомпании корреспондент "Кавказского узла".

Министерство иностранных дел Грузии "выразило озабоченность в связи с заявлениями режима в Сухуми о размещении дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии". "Такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и еще одну провокационную попытку узаконить незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона. Международное сообщество решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства по соблюдению соглашения о прекращении огня при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года и прекратить незаконную оккупацию отдельных регионов Грузии", - говорится в заявлении, опубликованном 5 октября на сайте ведомства..

1 сентября правящая партия "Грузинская мечта" объявила о начале процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, для импичмента необходимо заключение Конституционного суда, но он подтвердит нарушение президентом Конституции. Представители оппозиции заявили, что импичмент президента является ударом по европейском перспективе Грузии.

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