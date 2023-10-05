Сторожевые катера проекта 1400 «Гриф» в Очамчирской бухте, Фото: DEREK MOORE. http://www.dodmedia.osd.mil/DVIC_View/Still_Details.cfm?SDAN=DNST8908524&amp;JPGPath=/Assets/Still/1989/Navy/DN-ST-89-08524.JPG

05 октября 2023, 13:12

Бжания заявил о размещении в Абхазии российской военно-морской базы

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Власти Абхазии и России подписали соглашение о размещении в Очамчирском районе пункта базирования военно-морского флота, сообщил президент республики Аслан Бжания.

Власти России и Абхазии подписали соглашение о размещении в республике пункт постоянного базирования Военно-морского флота России.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ. Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии", – привел сегодня "Интерфакс" слова президента Абхазии Аслана Бжании.

Сейчас в Очамчирской бухте временно базируются корабли береговой охраны ФСБ России, отметил Life.ru.

"Кавказский узел" также писал, что Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Напомним, в начале текущего года в СМИ и интернете появилась информация о том, что Абхазия будто бы войдет в состав России. Власти Абхазии 20 февраля заявили, что эти сведения являются слухами и подрывом основ конституционного строя. Накануне ряд общественных организаций и активистов выступили с обращением, что вопрос о статусе Абхазии не подлежит обсуждению.

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Примечание:

"Аналитики шести стран скептически оценили перспективы создания формата "3+3" на Южном Кавказе", "JAMnews: власти Абхазии завершили русификацию грузинских школ", "Грузинские активисты потребовали увеличить помощь ветеранам из Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

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