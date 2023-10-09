Аналитики прокомментировали планы создать российский пункт базирования в Очамчыре

09 октября 2023, 01:48

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Создание пункта базирования военно-морского флота России в Абхазии позволит усилить контроль над зоной Черного моря, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские военные аналитики. Различные мнения высказали по этом поводу абхазские аналитики. По мнению журналиста Роина Агрбы, пункт базирования угрожает втянуть Абхазию в возможные боевые действия, а политолог Нателла Акаба считает, что создание пункта базирования благоприятно для страны.

Как писал "Кавказский узел", президент Абхазии Аслан Бжания сообщил 6 октября, что подписано соглашение с Россией о размещении в Очамчирском районе пункта базирования военно-морского флота. По мнению представителей оппозиции, Россия договорилась с Абхазией о размещении пункта базирования на фоне примирительной политики "Грузинской мечты". Угрозой для Грузии назвала базу президент Саломе Зурабишвили, а также военные аналитики.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" военные эксперты сошлись в оценке причин появления базы военно-морского флота России в абхазском городе Очамчира.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин напомнил, что речь идет не о полноценной базе, которая предполагает размещение войск, а о пункте материально-технического базирования, где будут лишь причалы и склады, позволяющие судам пополнить закончившиеся запасы. «Это также даст возможность Черноморскому флоту быть поближе к Босфору и охранять от атак Турецкий поток», - заявил он 8 октября. Предположение о том, что Россия таким образом выводит свой флот из-под возможного удара в Севастополе, эксперт счел «фейком, распространяемым украинской стороной».

Эксперт Ассоциации военных политологов кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что история с пунктом материально-технического базирования в Очамчире достаточно давняя. «Началось это лет десять назад. Только в начале там стояли суда пограничников, а теперь причалы увеличат, чтобы там могли швартоваться и более длинные суда. Черноморский флот давно положил глаз на это место. При СССР там был военный городок с детским садом и прочим», - заявил он, отметив, что речь об организации пункта базирования зашла бы и без начала СВО. «Таким образом вся акватория Черного моря ускользает из-под влияния НАТО и параллельно возникает возможность рассредоточения флота, что логично и необходимо любому флоту», - подчеркнул эксперт.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" абхазские аналитики высказали различные мнения по поводу пользу от размещения базы для их страны.

Абхазский журналист Роин Агрба настроен довольно пессимистично. «Чисто экономических выгод от базы не будет, поскольку Россия платит за аренду территории, фигурально выражаясь, рубль в год. Не будет создано и новых рабочих мест – на действующих военных базах работают россияне. Политически же сейчас появилась шутка, что если раньше война была у нас на пороге, то теперь она будет за порогом, поскольку благодаря базе Абхазия может оказаться втянута в боевые действия. Более того, атакам могут подвергаться и грузовые суда, идущие в Очамчиру. Но есть соглашение о стратегическом партнерстве – союзник есть союзник», - заявил он.

Политолог Нателла Акаба, напротив, сочла, что создание пункта базирования ВМФ благоприятно для Абхазии. «Это будет неплохо для Абхазии, поскольку Россия – гарант безопасности и стратегический партнер», - подчеркнула она.

Оппозиционный депутат парламента Кан Кварчия напомнил, что официального заявления о базе пока нет. «Пока рано о чем-то говорить. Давайте подождем официальных заявлений», - заявил он, добавив, что жители Абхазии уже привыкли, что любая зарубежная поездка президента приводит к сюрпризам.

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