Оппозиционеры раскритиковали слова Лаврова о поддержке властей Грузии

29 сентября 2024, 16:53

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Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы поддержать власти Грузии в примирении с Абхазией и Южной Осетией подчеркнуло пророссийскую позицию правящей партии, заявили грузинские оппозиционеры.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября учредитель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что после парламентских выборов "власти Грузии найдут в себе силы, чтобы принести извинения" за начало Пятидневной войны в августе 2008 года. В Грузии это заявление вызвало возмущение, в ряде городов прошли акции протеста, а эксперты предположили, что "Грузинская мечта" демонстрирует лояльность Кремлю.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров 28 сентября на пресс-конференции по итогам недели 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в нормализации отношений, если сами страны будут в этом заинтересованы.

"Нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что "хотим примирения исторического". А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти - это решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии. Они соседи с Грузией, там всё равно какие-то контакты неизбежны. Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении... мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать", - процитировало Лаврова РИА Новости.

Гарантом объединения нашей страны является Евросоюз, а не Лавров

Заявление Лаврова назвал насмешкой один из лидеров платформы «Единство – Национальное движение» Серго Чихладзе. «Это очередная насмешка! Улаживание отношений, объединение и благополучие Грузии связаны с ЕС. Мы станем членами ЕС, и эти проблемы будут решены. Что касается Лаврова, то это насмешка! Он использует антигрузинские заявления «Грузинской мечты», Бидзины Иванишвили, которые зачастую «обеляют» Россию. Их это устраивает. Гарантом объединения нашей страны является Евросоюз, а не Лавров», - приводит сегодня его слова "ИнтерпрессНьюс".

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

На заявление Лаврова отреагировала и представительница руководства платформы "Единство – Национальное движение" Тамар Кордзая. "Лавров, конечно, подтверждает своим заявлением, что согласованно работает с «Грузинской мечтой» и Бидзиной Иванишвили. Для «Грузинской мечты» очень позорно, что Лавров одобряет желание властей Грузии сотрудничать с так называемыми независимыми государствами, признанными Россией. Большего позора для властей Грузии быть не может", - цитирует сегодня Кордзая издание.

С резкой критикой заявления Лаврова выступил и лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе. "Это рядовая провокация, которая особенно проявляется, когда выборы. Такое заявление якобы помогает «Грузинской мечте» создать иллюзию, будто Россия что-то вернет или урегулирует", - заявил он.

Фактически «Грузинская мечта» - "это российская власть в Грузии", добавил Хазарадзе. "Они служат России, мы об этом ясно говорим уже давно, тогда [партия] «Лело», а теперь «Сильная Грузия». Наша задача заключается именно в том, чтобы отстранить российскую власть в лице «Грузинской мечты». […] Задача очень конкретная, 26 октября грузинский народ должен положить конец российской власти в Грузии", - привело слова Хазарадзе издание.

Напомним, правящая партия, утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам консервативного толка, а оппозиция, сосредоточившись на обещаниях евроинтеграции, пока не противопоставила ей достаточно четких программных планов, указали в начале сентября опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

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