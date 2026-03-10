Число эвакуированных из Ирана в Азербайджан человек превысило 2000

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 2057 человек, в том числе 362 гражданина Азербайджана и 291 гражданин России.

Как писал "Кавказский узел", с 28 февраля по 8 марта из Ирана в Азербайджан эвакуированы 1873 человека, в том числе 309 граждан Азербайджана.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

С 28 февраля по 9 марта из Ирана в Азербайджан эвакуированы в общей сложности 2057 человек, пишет Oxu.az.

Среди эвакуированных 362 гражданина Азербайджана, а также 594 гражданина Китая, 291 - России, 174 - Таджикистана, 137 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, 29 - Ирана, 26 - Испании, 18 - Саудовский Аравии, 17 - Японии, 16 - Франции, 15 - Германии, 13 - Грузии, по 12 граждан Венгрии, Узбекистана и Польши, по 10 граждан Болгарии, Конго, Нигерии и Белоруссии, девять граждан Великобритании, по восемь граждан Бразилии, Казахстана и Канады, по шесть граждан ОАЭ, Словакии, Бельгии и Румынии, по пять - Сербии, Афганистана, Чехии, Швейцарии и Австрии, по четыре - Бахрейна, Иордании, Шри-Ланки, Украины, Турции, Кувейта и Бангладеш, по трое - Филиппин, Катара, Мексики, Финляндии и Хорватии, по двое из Непала, Ливана, Йемена, Киргизии, Судана, Индии, Кипра, Словении, Швеции и США, а также граждане Австралии, Туниса, ЮАР, Мальдивских островов, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии и Египта.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

5 марта в результате атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности.

Атака беспилотников, по всей вероятности, была преднамеренной, однако Азербайджан на первом этапе ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, предположили аналитики в Баку. Замглавы МИД Ирана заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".