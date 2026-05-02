Азербайджанский активист Джаббаров подвергся насилию после протестов в колонии

Осужденный религиозный активист Ровшан Джаббаров подвергся физическому насилию после протестов против условий содержания и жесткого обращения с заключенными. Условия в азербайджанских колониях не соответствуют современным стандартам, подтвердил правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", Ровшан Джаббаров был в числе 32 верующих, задержанных в Азербайджане в марте 2023 года. По версии источников провластных СМИ, "под прикрытием религии" задержанные вели "подрывную деятельность" и призывали "к насильственному изменению существующего конституционного строя".

Волна преследования верующих связана с ухудшением отношений Азербайджана с Ираном а аресты религиозных активистов носят, как правило, политический характер, указали в марте 2023 года правозащитники.

Религиозный активист Ровшан Джаббаров оказался в карцере исправительного учреждения № 17 вместе с рядом других заключенных, протестовавших против плохих условий содержания и обращения с осужденными, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" активистка Арзу Абдулла, специализирующаяся на защите прав верующих и религиозных активистов.

"Несколько дней назад сотрудники колонии устроили так называемый шмон в корпусе № 1, где содержатся осужденные по делам о наркотиках. Надзиратели там все перевернули, разбили термосы, отобрали у заключенных матрасы и деньги. Когда же Ровшан Джаббаров потребовал вернуть деньги заключенным, надзиратели зажали его голову дверью и так держали до потери сознания. Джаббарова и еще нескольких заключенных потом постригли наголо и заключили в карцер", - сказала Абдулла со ссылкой на информацию от родственников осужденных.

По ее словам, причиной жесткой проверки в корпусе стали возмущения заключенных проблемами с водоснабжением и в санузле корпуса.



"Там заключенные жалуются, что при использовании воды в бане их током бьет. Вообще, в последнее время участились случаи с ЧП в колониях. Так, прошлым летом в колонии № 12 дважды обрушился потолок, повлекший гибель одного заключенного, а в шестой колонии произошел крупный пожар в одном из корпусов. Все это показывает, что безопасность заключенных в пенитенциарных учреждениях не обеспечивается в надлежащем порядке. Когда же заключенные протестуют против этого, их под надуманным предлогом сажают в карцер. Над некоторыми потом устраивают суды и отправляют в отделение крытого режима пенитенциарного комплекса в Умбакы, или другие колонии. Кроме того, заключенных возвышающих голос против ущемления их прав, лишают свиданий, телефонных разговоров, передач от родных", - рассказала активистка.

Она подчеркнула, что в том корпусе, где произошел инцидент с Джаббаровым, в основном содержатся верующие, которые, как и он сам, были арестованы по обвинениям, связанным с наркотиками. Представители администрации колонии "проявляют к ним особую предвзятость", - сказала Абдулла.



Ровшан Джаббаров, который был задержан в марте 2023 года, был приговорен к четырем годам лишения свободы "по делу о наркотиках", хотя сначала Джаббарова и других задержанных представляли в провластных СМИ как людей, стремящихся создать в Азербайджане религиозное государство, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов.



"Мониторинг дела Джаббарова выявил отсутствие достоверных доказательств вины верующего, нарушение его прав в ходе предварительного следствия", - сказал он.

Правозащитник подтвердил проблемы с условиями содержания осужденных в колониях Азербайджана. По его словам, большинство исправительных учреждений построены еще в середине XX века, и некоторые из них находятся в запущенном состоянии.



"В колониях не хватает туалетов, централизованной системы обогрева, а в летний период - нормальной вентиляции. Где-то проводят косметический ремонт, однако сами здания, корпуса не соответствуют современным пенитенциарным стандартам Совета Европы", - сказал Гасанов.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.