12:09, 2 мая 2026

Азербайджанский активист Джаббаров подвергся насилию после протестов в колонии

Ровшан Джаббаров. Фото: Meydan TV https://www.meydan.tv/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный религиозный активист Ровшан Джаббаров подвергся физическому насилию после протестов против условий содержания и жесткого обращения с заключенными. Условия в азербайджанских колониях не соответствуют современным стандартам, подтвердил правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", Ровшан Джаббаров был в числе 32 верующих, задержанных в Азербайджане в марте 2023 года. По версии источников провластных СМИ, "под прикрытием религии" задержанные вели "подрывную деятельность" и призывали "к насильственному изменению существующего конституционного строя".

Волна преследования верующих связана с ухудшением отношений Азербайджана с Ираном а аресты религиозных активистов носят, как правило, политический характер, указали в марте 2023 года правозащитники.

Религиозный активист Ровшан Джаббаров оказался в карцере исправительного учреждения № 17 вместе с рядом других заключенных, протестовавших против плохих условий содержания и обращения с осужденными, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" активистка Арзу Абдулла, специализирующаяся на защите прав верующих и религиозных активистов.

"Несколько дней назад сотрудники колонии устроили так называемый шмон в корпусе № 1, где содержатся осужденные по делам о наркотиках. Надзиратели там все перевернули, разбили термосы, отобрали у заключенных матрасы и деньги. Когда же Ровшан Джаббаров потребовал вернуть деньги заключенным, надзиратели зажали его голову дверью и так держали до потери сознания. Джаббарова и еще нескольких заключенных потом постригли наголо и заключили в карцер", - сказала Абдулла со ссылкой на информацию от родственников осужденных.

По ее словам, причиной жесткой проверки в корпусе стали возмущения заключенных проблемами с водоснабжением и в санузле корпуса.

Заключенные жалуются, что при использовании воды в бане их током бьет

"Там заключенные жалуются, что при использовании воды в бане их током бьет. Вообще, в последнее время участились случаи с ЧП в колониях. Так, прошлым летом в колонии № 12 дважды обрушился потолок, повлекший гибель одного заключенного, а в шестой колонии произошел крупный пожар в одном из корпусов. Все это показывает, что безопасность заключенных в пенитенциарных учреждениях не обеспечивается в надлежащем порядке. Когда же заключенные протестуют против этого, их под надуманным предлогом сажают в карцер. Над некоторыми потом устраивают суды и отправляют в отделение крытого режима пенитенциарного комплекса в Умбакы, или другие колонии. Кроме того, заключенных возвышающих голос против ущемления их прав, лишают свиданий, телефонных разговоров, передач от родных", - рассказала активистка.

Она подчеркнула, что в том корпусе, где произошел инцидент с Джаббаровым, в основном содержатся верующие, которые, как и он сам, были арестованы по обвинениям, связанным с наркотиками. Представители администрации колонии "проявляют к ним особую предвзятость", - сказала Абдулла.

Правозащитники признали Джаббарова политзаключенным

Ровшан Джаббаров, который был задержан в марте 2023 года, был приговорен к четырем годам лишения свободы "по делу о наркотиках", хотя сначала Джаббарова и других задержанных представляли в провластных СМИ как людей, стремящихся создать в Азербайджане религиозное государство, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов.

Мониторинг дела Джаббарова выявил отсутствие достоверных доказательств вины

"Мониторинг дела Джаббарова выявил отсутствие достоверных доказательств вины верующего, нарушение его прав в ходе предварительного следствия", - сказал он.

Правозащитник подтвердил проблемы с условиями содержания осужденных в колониях Азербайджана. По его словам, большинство исправительных учреждений построены еще в середине XX века, и некоторые из них находятся в запущенном состоянии.

В колониях не хватает туалетов, централизованной системы обогрева

"В колониях не хватает туалетов, централизованной системы обогрева, а в летний период - нормальной вентиляции. Где-то проводят косметический ремонт, однако сами здания, корпуса не соответствуют современным пенитенциарным стандартам Совета Европы", - сказал Гасанов.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN).

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

